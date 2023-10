Amateurs d’animaux, soyez avertis : la SPCA de Montréal assumera les frais d’adoption le lundi 9 octobre pour trouver le plus de familles possible à ses pensionnaires à poils et à plumes. Chats, chiens, lapins et même des poissons seront offerts en adoption.

Le refuge de la SPCA de Montréal déborde. Depuis le début de l’année, l’organisme a recueilli en moyenne 1212 animaux par mois, a indiqué la SPCA par communiqué jeudi. L’inflation et les difficultés à trouver des logements qui acceptent les animaux sont parmi les raisons les plus souvent invoquées pour les abandons.

Pour favoriser le jumelage du plus grand nombre d’animaux avec de nouvelles familles, l’organisme a décidé d’assumer les frais d’adoption pour une journée, le lundi 9 octobre.

Vous pouvez vous présenter sur place, de 10 h à 18 h, au 5215, rue Jean-Talon Ouest à Montréal, tout près de la station de métro Namur.

Les animaux offerts en adoption ont vu un vétérinaire. Dans le cas des chiens et des chats, ils sont stérilisés, micropucés et ont reçu un traitement contre les parasites, un vaccin de base et le vaccin contre la rage pour les chiens. Les lapins aussi sont stérilisés, précise la SPCA.

À noter que les nouveaux adoptants doivent tout de même suivre les procédures d’adoption de la SPCA. Ils vont notamment rencontrer des conseillers en adoption qui vont s’assurer que les familles répondent au besoin de l’animal. Dans certains cas, un animal mieux adapté à leur mode de vie peut être proposé.

Prendre soin d’un nouveau compagnon à plume et à poil a un coût sur le portefeuille, rappelle aussi la SPCA. « Selon l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), le coût annuel moyen pour prendre soin d’un chat est de 2400 $ ; pour un chien, il varie entre 2700 $ et 3400 $ ; pour un lapin, il faut prévoir en moyenne 1500 $ par an », peut-on lire dans le communiqué.

Les dépenses incluent la nourriture, l’examen médical annuel, la vaccination, les traitements contre les parasites, les soins dentaires à l’occasion, et les traitements en cas de blessure ou de maladie, etc.

Vous souhaitez adopter un animal ce lundi ? N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité et une cage de transport (il y en a à vendre à la boutique du refuge).

Bien que l’adoption soit gratuite le 9 octobre, les dons sont toujours acceptés à la SPCA.