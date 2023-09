REM

Le bruit sera réduit « de 3 à 10 fois », promet CDPQ Infra

Le bruit du Réseau express métropolitain (REM) est « insatisfaisant » entre L’Île-des-Sœurs et la gare Centrale, avoue CDPQ Infra. Du meulage acoustique sera réalisé sur les rails d’ici novembre et des absorbeurs dynamiques ajoutés d’ici décembre, ce qui devrait réduire le bruit « de 3 à 10 fois ». L’organisation, qui exclut toutefois l’ajout de nouveaux murs antibruit, prévient que les travaux affecteront le service de soir et de nuit.