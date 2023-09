Plus de 12 000 coureurs participent ce dimanche au demi-marathon et au marathon.

Des milliers de coureurs ont pris d’assaut les rues de la métropole dimanche matin à l’occasion de la 31e édition du Marathon Beneva de Montréal. De nombreuses entraves à la circulation sont à prévoir.

Le départ officiel a été donné à 7 h 45 à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau. « C’est la température idéale pour les coureurs, il ne fait pas trop froid le matin et pas trop chaud au courant de la journée, avec du soleil et peu de vent », se réjouit Alex Ratthé, producteur délégué du Marathon Beneva de Montréal.

Plus de 12 000 coureurs participent ce dimanche au demi-marathon et au marathon. Parmi ceux-ci, « environ 20 % proviennent de l’extérieur du Canada », dit Alex Ratthé. La veille, les courses de 1 km, 5 km et 10 km ont attiré quelque 8000 coureurs.

Afin d’assurer la sécurité des participants, plus de 300 paramédics sont répartis sur le parcours. « On se doit de répondre en dedans de 3 minutes, peu importe ce qui arrive sur le parcours », dit M. Ratthé.

Entraves à prévoir

Mieux vaudra prévoir son itinéraire, dimanche. Plusieurs grands axes seront fermés à la circulation automobile. Les participants s’élanceront dans les rues de plusieurs arrondissements dont Ville-Marie, Plateau, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Ahuntsic.

CARTE FOURNIE PAR LE MARATHON DE MONTRÉAL

« Il y a des points de passages pour transiter de l’est vers l’ouest, soit l’avenue Viger, Sherbrooke, Rosemont et l’Autoroute 40 », dit M. Ratthé. Tout au long du trajet, des policiers et des agents de sécurité seront présents aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes.