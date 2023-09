PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Toutes sortes de déchets ont été retrouvés sur les berges du fleuve Saint-Laurent samedi. Les résidus les plus répandus : les mégots de cigarette. « On parle d’à peu près 5000 mégots ramassés ! », souligne Jimmy Vigneux, cofondateur de Mission 1000 tonnes et chef de la mission de samedi.