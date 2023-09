CDPQ Infra dévoilera d’ici la fin du mois un plan pour réduire le bruit de son Réseau express métropolitain (REM). L’opérateur organisera entre-temps plusieurs rencontres dans les quartiers de Griffintown, Pointe-Saint-Charles et L’Île-des-Sœurs, où des résidants se plaignent du son émis par le train léger.

L’organisme compte en effet dévoiler d’ici deux semaines un rapport sur la question du bruit, fruit d’un travail d’analyse qui s’échelonne depuis maintenant plusieurs mois, lit-on dans un courriel envoyé lundi à des citoyens.

Ce rapport sera présenté lors de trois rencontres ouvertes au public qui se tiendront d’ici la fin de septembre :

26 septembre : Pointe-Saint-Charles (à l’église Saint-Charles) ;

27 septembre : Griffintown (au Plaza Centre-Ville) ;

28 septembre : L’Île-des-Sœurs (au Centre Elgar).

« Nous réitérons que nous ne sommes pas satisfaits du bruit émanant du passage du REM dans ces secteurs et sommes déterminés à mettre en place la bonne solution au bon endroit », a indiqué à ce sujet une porte-parole de CDPQ Infra, Emmanuelle Rouillard-Moreau, dans une déclaration écrite.

En juillet, dans une entrevue avec La Presse, le PDG de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, avait reconnu que le REM faisait trop de bruit dans ces trois quartiers en particulier, promettant des correctifs pour réduire le niveau de décibels.

Des mesures prises par La Presse avec un sonomètre ont permis de constater que le bruit généré par le REM dépasse régulièrement les 70 décibels, parfois même la barre des 75, ce qui préoccupe la Santé publique de Montréal, mais aussi des riverains.

M. Arbaud avait notamment évoqué l’ajout de murs antibruit, l’installation de pièces le long de la voie ferrée pour absorber les vibrations et des travaux de meulage sur les rails afin de les rendre plus lisses. Selon nos informations, toutes ces mesures devraient se retrouver dans le plan, en plus de plusieurs autres. La modification de la fréquence ou de la vitesse des trains, une solution qui avait été proposée par certains, semble toutefois écartée pour le moment.

Des « mesures par quartiers »

À la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles Action-Gardien, qui se mobilise depuis des mois pour obtenir des mesures d’atténuation, le porte-parole Simon Paquette accueille positivement la tenue de ces rencontres. Mais il demande du même coup à CDPQ Infra d’être prêt, et d’agir concrètement.

« Ce que les gens veulent, ce sont vraiment des mesures exactes par quartiers, avec des échéanciers précis. Bref, savoir concrètement ce qu’ils vont faire. C’est ça, nos attentes », résume-t-il d’un trait.

Il soutient que des citoyens ont encore du mal à croire que la problématique du bruit sera réellement solutionnée.

S’ils font juste reproduire la même étude qu’ils avaient faite il y a quelques années sur le bruit environnant, ça ne sera pas suffisant. On est dans des quartiers où le niveau de bruit est déjà très élevé. Il faut le considérer, ça aussi. Simon Paquette, porte-parole de la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles Action-Gardien

Son groupe appelle aussi la Caisse de dépôt à tenir compte des « transformations urbaines » en cours, surtout dans Pointe-Saint-Charles. « Le déménagement de Ray-Mont Logistiques, par exemple, ça va avoir un impact. On espère que les experts de CDPQ Infra vont être clairs là-dessus », conclut le porte-parole.

À Saint-Laurent, des garanties réclamées

Le bruit du REM est aussi un enjeu dans les secteurs où le train léger n’est pas encore en service. C’est le cas de l’arrondissement de Saint-Laurent, qui a adopté la semaine dernière une motion demandant à la Caisse de dépôt « de prendre et mettre en place les mesures et actions concrètes pour réduire les impacts sonores anticipés qui seront générés » par le REM.

Saint-Laurent demande notamment à CDPQ Infra « de s’assurer du respect de ses engagements transmis par lettre en décembre 2020, notamment sur l’étendue du mur antibruit qui avait été présentée en octobre de la même année ».

« Ce projet majeur de transport en commun qu’est le REM ne doit pas se faire au détriment des populations qu’il entend desservir », a expliqué dans un communiqué le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, en disant « tenir fortement à préserver un milieu de vie convivial et de qualité ».

La Caisse, elle, avait confirmé dans la foulée que la taille des murs antibruit dans l’arrondissement de Saint-Laurent était « demeurée la même depuis leur présentation aux élus du secteur en 2020 ».