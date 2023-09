Des milliers de litres de peinture blanche se sont déversés mardi sur une vaste portion de l’autoroute Métropolitaine après qu’un camion eût perdu son chargement, forçant la fermeture de cet axe névralgique dès le début de la journée. Le ministère des Transports devra maintenant procéder à une opération complexe de nettoyage.

L'évènement s’est produit vers 7 h 50, en pleine heure de pointe matinale, à la hauteur du boulevard Côte-Vertu, sur l’autoroute Métropolitaine.

Pour une raison qui n’a pas encore été précisée par les autorités, un camion de l’entreprise Minimax Express Transportation « a perdu son chargement » qui contenait entre 10 000 et 20 000 litres de peinture blanche, a indiqué Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports.

La peinture s’est alors déversée un peu partout sur la chaussée de l’autoroute entre le boulevard Côte-Vertu et la sortie menant au boulevard Cavendish, alors même que plusieurs automobilistes roulaient sur cet axe du nord-ouest de Montréal.

Pour l’instant, toute la portion de l’autoroute qui a été touchée demeura fermée « pour une durée indéterminée », affirme Mme Bensadoun.

Elle précise que l’opération de nettoyage sera « assez complexe » et devrait prendre plusieurs heures. Cela impliquera plusieurs parties prenantes. La Sûreté du Québec, mais aussi le groupe Urgence-Environnement et le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sont sur place. Le ministère y a aussi dépêché une équipe de contrôle routier pour assurer la sécurité du public.

« On a par ailleurs fermé les accès aux systèmes de drainage et puisards pour éviter un déversement dans les canalisations. On a présentement des camions-citernes, des pompes et des balais mécaniques qui sont sur les lieux pour procéder au nettoyage. Ce n’est pas impossible que d’autres ressources se rajoutent en cours de route », a précisé la porte-parole du ministère.

Québec recommande aux automobilistes d’éviter le secteur pour toute la journée de mardi, autant que possible. Afin d’accéder à l’est de l’île, le gouvernement recommande d’opter pour l’autoroute 20 Est et la route 136. Sinon, les usagers devront sortir au boulevard Côte-Vertu et pourront réintégrer l’autoroute Métropolitaine depuis le boulevard Cavendish. De la congestion pourrait toutefois être alors à prévoir.

Chaque année, en moyenne, le ministère des Transports a recours à environ 3,5 millions de litres de peinture blanche pour procéder au marquage des lignes sur les différentes autoroutes de la province.