(Montréal) Québec octroie un montant de 1,5 million à la Ville de Montréal sur trois ans pour la promotion et la valorisation du français dans la métropole, a annoncé vendredi le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

La Presse Canadienne

Le ministre a dévoilé les détails de ce financement lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Montréal aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ce financement servira à mettre sur pied différentes activités destinées aux nouveaux arrivants, au milieu des affaires, aux jeunes et au milieu culturel. Parmi ces initiatives on compte un rendez-vous des affaires francophones ainsi que la mise sur pied de différentes campagnes de communication visant le rayonnement de la langue française.

« Avec la moitié de la population du Québec qui habite la région métropolitaine, Montréal est un acteur incontournable pour protéger et valoriser la langue française, a affirmé Mme Plante, par voie de communiqué. Ce partenariat avec le gouvernement du Québec nous permettra de poursuivre les efforts et les initiatives qui se déploient sur le territoire de la métropole, et qui bénéficient à l’ensemble du Québec. »

Le ministre Roberge a aussi souligné l’importance de la valorisation du français autant sur l’île de Montréal, que dans l’ensemble de la région métropolitaine.