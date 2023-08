En après-midi, de l’eau a notamment été aperçue dans les stations et les wagons du REM.

L’eau s’invite dans le REM et dans le métro de Montréal

Les fortes accumulations d’eau ont fait sentir leur présence sur les routes, mercredi, mais aussi dans le transport en commun. La pluie s’est en effet invitée dans plusieurs stations du métro de Montréal, mais aussi dans le Réseau express métropolitain (REM), où une panne de plus d’une heure est survenue.

Selon CDPQ Infra, le gestionnaire du nouveau train léger reliant Brossard à la gare Centrale, c’est une « perte d’alimentation électrique » qui a causé cette nouvelle panne, alors que de fortes précipitations tombaient sur le Grand Montréal. L’interruption de service avait d’abord été annoncée en ligne en raison d’un « incident » non précisé.

À ce stade-ci, l’organisation derrière le REM refuse toutefois de confirmer si c’est la pluie torrentielle qui est la cause directe de cette perte d’alimentation, en soulignant que « des analyses sont en cours » à ce sujet.

Chose certaine : bon nombre de photos diffusées par des usagers montrent que l’eau s’est invitée en bonne quantité dans la plupart des stations du REM en après-midi, mercredi. Même certains wagons ont été partiellement inondés, les portes des trains à l’arrêt ayant été ouvertes automatiquement en raison du manque d’alimentation électrique.

Tel que le commande le protocole, des navettes spéciales opérées par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont été dépêchées aux alentours des stations. Au final, la panne aura duré une heure et 15 minutes, selon la porte-parole de CDPQ Infra, Emmanuelle Rouillard-Moreau.

Dans le métro de Montréal aussi, « il y a eu de la pluie dans quelques stations dans le courant de la journée, dont Radisson, Saint-Laurent, Berri, Angrignon, mais c’était mineur », rapporte la porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM), Isabelle Tremblay. Des fuites d’eau ont aussi été observées à la station Jean-Talon, sur le quai Montmorency, précise-t-elle.

« L’eau a été évacuée et tout a été nettoyé rapidement. […] Ceci n’a pas affecté le service jusqu’à présent et n’affectera la livraison de service ce soir », a ajouté Mme Tremblay.

De l’eau aussi sur les routes

Sur le réseau routier, les accumulations d’eau sur la chaussée ont par ailleurs forcé la fermeture de l’autoroute 19 nord à la hauteur du boulevard Gouin à Montréal pendant environ une heure, mercredi. Ailleurs sur le réseau, un accident impliquant trois véhicules a eu lieu dans la bretelle menant de l’autoroute 40 est vers l’autoroute 25 Sud.

À la mi-journée, de l’eau s’était également accumulée en grande quantité sous le viaduc De Lorimier, à la hauteur de la rue Masson. Un véhicule y semblait d’ailleurs en panne au passage de La Presse, mercredi.

Plus à l’est, la rue Hochelaga a aussi été partiellement inondée non loin du boulevard Viau. Le pont Papineau-Leblanc a aussi été temporairement fermé en raison de la présence d’eau, ce qui a causé son lot de congestion depuis l’autoroute 440 vers Montréal.

Environnement Canada avait prévenu en début de journée que les risques d’aquaplanage seraient augmentés dans les circonstances en raison de la pluie torrentielle et de la possible formation de cellules orageuses.