Le maire de l’arrondissement montréalais de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a annoncé sa démission, jeudi, près de deux ans après son élection.

Stéphane Côté a indiqué qu’il quittait ses fonctions pour des raisons de santé.

« C’est le cœur gros que je vous annonce aujourd’hui que je quitte mon poste », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. « Après plusieurs semaines de réflexion, j’en suis venu à la conclusion que j’avais atteint ma limite personnelle de ce que je pouvais accomplir. Des inquiétudes quant à des signaux reçus concernant ma santé ainsi que la réalité de la politique municipale me poussent à prendre cette décision difficile. »

M. Côté siégeait au sein de l’opposition officielle à l’hôtel de ville. La semaine dernière, il a participé à un évènement public avec la mairesse de Montréal pour le lancement du chantier d’un complexe aquatique à Pierrefonds, tout près de son arrondissement.

« Je tiens à remercier chaleureusement Stéphane Côté pour son dévouement ainsi que le travail colossal qu’il a mené pour L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et les citoyen. ne. s montréalais depuis son élection en novembre 2021, a déclaré son chef, Aref Salem, par voie de communiqué. La politique est une vocation et impose un engagement de tous les instants. Je lui souhaite un bon repos et le meilleur pour la suite. »

L’élu avait réussi à ravir l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève à la formation politique de Valérie Plante en 2021. Il avait battu le maire d’arrondissement sortant, Normand Marinacci.

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève est l’arrondissement le moins populeux de Montréal, avec moins de 19 000 habitants en 2021.