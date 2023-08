Nouvelles tensions entre l’Aurorité de transport métropolitain (ARTM) et le gouvernement Legault. Cette fois, la ministre des Transports Geneviève Guilbault écorche durement l’Autorité pour sa gestion des dossiers de la signalisation dans le Réseau express métropolitain (REM) et du système de recharge mobile.

« J’avoue que comme vous, quand je lis ces choses-là, je trouve que ça n’envoie pas un signal d’efficacité », a expliqué mercredi la ministre sur les ondes de Radio-Canada, en début de journée. Elle réagissait ainsi à deux reportages successifs de La Presse.

Le premier faisait état mardi d’un étudiant de l’Université McGill qui a réussi en seulement trois mois à programmer un logiciel permettant de recharger la carte OPUS en ligne directement avec son téléphone cellulaire. Le tout survenait alors que l’ARTM vient d’accorder 1,13 million à l’entreprise parisienne Spirtech pour développer une application semblable. Celle-ci est attendue au début de 2024.

Mercredi, le second reportage rapportait la situation d’un étudiant de 21 ans qui a créé une signalisation entre le métro Bonaventure et le REM à la gare Centrale, après avoir constaté la confusion de nombreux usagers devant le manque d’indications officielles. L’ARTM promet de son côté des actions le mois prochain, en faisant valoir que de nombreuses parties prenantes sont impliquées.

Pour l’application de recharge mobile, Mme Guilbault défend le fait que le gouvernement est « assujetti à des standards » et doit se fier à des « technologies éprouvées », ce qui explique les délais.

Côté signalisation, toutefois, l’élue s’explique assez mal la situation. « Ça, honnêtement, ça n’a pas de bon sens. Développer une application, c’est quand même plus compliqué que faire de la signalisation. On peut y aller, nous, faire de la signalisation au besoin. Des fois, je suis quasiment rendue là », a plaidé Mme Guilbault, visiblement irritée.

Un peu plus tôt, sur les ondes du 98,5 FM, elle ne cachait pas non plus sa déception. « Coller de la signalisation, tu n’as pas besoin de trois mois de planification et 15 réunions. Tu le fais », a-t-elle déclaré.

Toujours confiance ?

Le tout s’inscrit dans un contexte de tensions entre l’ARTM et le gouvernement. En novembre 2021, le gouvernement Legault avait refusé le plan de l’Autorité, en lui reprochant l’absence de « priorisation » dans une longue et coûteuse liste de projets estimés à 57 milliards. Cela avait poussé l’ARTM à promettre une meilleure hiérarchisation des projets à long terme.

D’ailleurs, La Presse révélait récemment que le gouvernement souhaite transférer une partie des responsabilités du ministère des Transports à une nouvelle agence afin de mieux gérer les grands projets. Des travaux à l’interne ont été menés pour que cette agence s’occupe à la fois des grands projets routiers et du transport collectif. Selon le premier ministre François Legault, cette agence s’occuperait surtout du transport collectif. L’ARTM sera directement touchée par cette réforme et, au minimum, son rôle sera revu.

Questionnée à savoir si elle avait toujours confiance en la direction de l’Autorité, la ministre des Transports est demeurée prudente, mercredi. « Je trouve aussi que des fois, l’ARTM ne nous aide pas à les aider, je dirais ça comme ça », a-t-elle soufflé.

Mme Guilbault dit s’entretenir régulièrement avec le directeur général de l’organisation, Benoît Gendron, pour faire le point sur les enjeux. « À chaque fois, il me dit que ça va se régler. À chaque fois, il a l’air de trouver que les choses vont bien aller. Alors, on va espérer que ça va bien aller. Je m’attends à ce que ça aille mieux, ou du moins, à ce que le REM et tout ce qui l’entoure fonctionne bien, parce qu’un projet à plusieurs milliards, on a envie que ça fonctionne », a encore martelé l’élue.

M. Gendron, lui, s’est défendu mercredi au 98,5 de ne pas être proactif dans le dossier de la recharge mobile. « C’est le volet de la sécurité qui nous préoccupe », a-t-il expliqué, disant vouloir répondre « à la fois aux normes bancaires et aux assurances par rapport au vol d’identité potentiel ».

« On a commencé en retard. Ça, on doit le dire », a admis M. Gendron. L’avantage, selon lui, est « qu’on ne sera pas les premiers à tester les nouvelles technologies, donc on va pouvoir mettre ça en oeuvre rapidement, sans qu’il n’y ait de bogues ».

Avec Philippe Teisceira-Lessard et Tommy Chouinard