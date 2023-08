Le projet structurant de l’Est (ex-REM de l’Est) « va se faire », a promis mardi la mairesse de Montréal Valérie Plante, alors que le projet retourne sur la table à dessin.

« Le premier ministre François Legault et moi, le projet de l’Est, on y croit. On cherche la meilleure façon avec un prix attaché parce qu’on est des bons gestionnaires », a dit la mairesse à la séance du conseil municipal de mardi.

Le projet structurant de l’Est connaît des semaines tumultueuses. Au début de l’été, une version entièrement souterraine du projet, évaluée à 36 milliards, a été rejetée du revers de la main par Québec. La semaine dernière, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a indiqué qu’elle avait demandé à Québec l’autorisation de revenir à l’évaluation du meilleur mode de transport pour le projet.

« On a une expérience de projets qui tombent à l’eau un après l’autre », a dénoncé le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem. « Aujourd’hui, les gens de l’est ne sont pas rassurés. »

« C’est quoi le projet de la mairesse pour l’est de Montréal ?, a-t-il continué. Ce qu’on a entre les mains aujourd’hui ne nous mène nulle part. »

Les questions de M. Salem ont piqué au vif la mairesse. « Vous devriez avoir honte de laisser tomber les gens de l’est comme vous le faites », a-t-elle lancé, alors que les autres élus du conseil se faisaient entendre. Elle a souligné que depuis le début de son premier mandat en 2017, le REM de l’Ouest a été inauguré, le prolongement de la ligne bleue a été lancé et le SRB Pie-IX a été lancé.