Montréal appelle la population à délaisser la voiture au profit du métro ce week-end, alors que sept évènements distincts, dont les concerts de Metallica et les célébrations de Fierté Montréal, risquent d’attirer près de 200 000 personnes quotidiennement. La fréquence des trains sera d’ailleurs bonifiée sur les lignes vertes et jaunes.

« On va avoir au moins sept évènements d’importance qui vont se tenir en même temps en fin de semaine. Ensemble, ils totalisent environ 185 000 par jour. C’est l’un des week-ends les plus actifs de l’été en termes de déplacements », résume le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin.

En plus des deux spectacles de Metallica qui attireront 60 000 personnes vendredi et dimanche soir au Stade olympique, les activités de Fierté Montréal prévues sur l’esplanade de l’infrastructure risquent d’attirer jusqu’à 25 000 personnes chaque jour. Dimanche après-midi, l’évènement culminera avec le festival de la Fierté, sur le boulevard René-Lévesque, en présence d’environ 50 000 personnes.

Dans le centre-ville, le festival d’anime Otakuthon risque aussi d’attirer les foules, tout comme le festival Présence Autochtone au Quartier des spectacles (QDS).

Au sud, sur l’île Sainte-Hélène, on attend aussi 30 000 personnes quotidiennement pour le festival ILESONIQ, alors que plus au nord, l’Omnium Banque Nationale continuera de générer bon nombre de déplacements autour du stade IGA, au parc Jarry, entre les quartiers Villeray et Parc-Extension.

Pour Philippe Sabourin, il ne fait pas de doute : « la meilleure façon de circuler à Montréal en fin de semaine, ça va être le métro ». « On est prêts, ça fait des semaines qu’on coordonne ça. Il y aura plus de fréquence de passage des trains surtout à la fin des évènements, sur la ligne verte et jaune, et aussi plus d’effectifs qui vont être sur les lieux. On recommande aux gens d’acheter leurs billets à l’avance », note-t-il.

Sur son site web, la Société de transport de Montréal (STM) prévient d’ailleurs clairement qu’un « achalandage accru dans nos installations pourrait être observé », particulièrement autour des stations Pie-IX et Viau lors des spectacles de Metallica.

En juin, alors que 120 000 personnes étaient attendues sur le site du Grand Prix du Canada, Montréal avait également ses résidants de délaisser la voiture et d’opter pour le transport collectif, voire le télétravail. Le stationnement étant « très limité » dans l’île Sainte-Hélène, Québec avait alors annoncé restreindre les entraves routières durant toute la fin de semaine sur plusieurs autoroutes.

Le défi, cette fois, « sera différent, puisque l’achalandage est plus étalé sur le territoire », soutient M. Sabourin. « Ça ne se passe pas en un seul lieu comme la F1. Ça peut être un facteur facilitant, mais en même temps, ça implique d’être proactif partout », explique-t-il, en appelant les automobilistes à planifier leurs déplacements et à privilégier les stationnements hors rue s’ils ont à se déplacer.