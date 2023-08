(Montréal) Au troisième jour de sa mise en service entre Montréal et la Rive-Sud, le Réseau express métropolitain ( REM ) a été frappé mercredi matin par des arrêts de service, dans les deux directions.

La Presse Canadienne

Aucun train n’a donc pris le départ de la gare de Brossard, en Montérégie, ni de la gare Centrale, au centre-ville de Montréal.

Moins de 30 minutes après avoir affiché les arrêts de service, le maître d’œuvre du REM, CDPQ Infra, n’avait pas encore expliqué les raisons de ces bris de service.

En cas d’interruption du REM d’une durée de plus de 20 minutes en heures de pointe ou de plus de 30 minutes en dehors des heures de pointe, des autobus doivent être déployés dans les meilleurs délais par les partenaires du REM et transporter la population entre Brossard et Montréal en empruntant le pont Samuel-De Champlain.

Lundi matin, une interruption de service avait immobilisé les trains pendant une heure et 15 minutes. Un arrêt partiel du service, causé par un problème d’aiguillage, a été signalé vers 8 h. Les trains se sont ensuite complètement interrompus 30 minutes plus tard.

En fin de soirée lundi, une autre panne est survenue.