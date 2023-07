Des systèmes d’aqueduc, des égouts, des conduits et des câblages souterrains devront par exemple être déplacés, une opération complexe qui pourrait prendre jusqu’à quatre mois, tout au plus.

Des travaux préparatoires nécessaires au prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal s’entameront dès lundi prochain au coin du boulevard Langelier et de la rue Jean-Talon, dans Saint-Léonard. Plusieurs entraves seront à prévoir et des arrêts d’autobus pourraient carrément être annulés.

C’est ce qu’a confirmé lundi la Société de transport de Montréal ( STM). L’objectif principal sera de « relocaliser les réseaux techniques urbains » en vue de l’excavation de masse qui est requise pour construire la future station Langelier, un nom qui est encore provisoire pour le moment.

Des systèmes d’aqueduc, des égouts, des conduits et des câblages souterrains devront par exemple être déplacés, une opération complexe qui pourrait prendre jusqu’à quatre mois, tout au plus.

Afin de « diminuer l’impact sur les déplacements », la société de transport compte réaliser ces travaux en plusieurs phases. Le chantier ne sera d’ailleurs actif que le jour, mais des entraves à la circulation devront malgré tout être maintenues de nuit.

La situation forcera l’annulation ou le déplacement de « plusieurs arrêts de bus » sur les lignes 33, 141 et 372, qui seront les principaux trajets affectés, a indiqué la STM, en promettant que « de l’affichage aux arrêts concernés sera installé et divers outils d’information en temps réel pourront être utilisés pour connaître les détours en vigueur et mieux planifier ses déplacements ». L’accès aux commerces sera également maintenu.

Une idée des entraves

Du 7 au 14 août d’abord, la « phase préparatoire » du chantier entraînera le retrait d’une voie de circulation sur deux dans chaque direction. Toutes les voies seront néanmoins maintenues sur le boulevard Langelier.

La phase 1 s’échelonnera ensuite sur une période de sept à huit semaines. Durant cette période, on fermera une voie dans chaque direction sur la rue Jean-Talon l’approche ouest, mais la circulation sera maintenue en direction ouest à contresens. Sur l’axe Langelier, la voie de droite en direction sud sera fortement entravée, mais en direction nord, la circulation demeurera intouchée.

C’est lors de la deuxième phase — d’une durée approximative de cinq à six semaines — que la situation risque de se compliquer davantage. À ce moment, la STM envisage de procéder à une fermeture complète de la rue Jean-Talon en direction ouest, mais seulement au coin du boulevard Langelier.

À l’approche ouest, également, une voie devra être fermée dans chaque direction. Au même moment, sur le corridor Langelier, la voie de virage à gauche, en direction sud, sera entravée. Idem pour la voie de virage à droite, en direction nord. Bref, tout le quadrilatère sera difficile d’accès.

Enfin, l’ultime et troisième phase des travaux préparatoires ne devrait durer qu’une seule semaine. Elle forcera tout de même le retranchement d’une voie dans chaque direction sur la rue Jean-Talon, mais n’aura pas d’impacts sur le boulevard Langelier.

Fait à noter : ces travaux se poursuivront ensuite jusqu’à la fin de 2023, mais selon la STM, ils « n’entraîneront pas d’impacts sur la circulation et les piétons ». Avis aux curieux : des capsules vidéo informatives présentant l’étendue des travaux préparatoires ont été publiées lundi sur le site de la STM.