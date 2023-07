Le REM est au maximum de sa capacité pour samedi et n’acceptera pas de nouveaux passagers. La fin de semaine de découverte se poursuivra dès dimanche pour ceux qui souhaitent y monter.

En moins de trois heures samedi, 20 000 passagers ont embarqué dans le tronçon du Réseau express métropolitain (REM) reliant Brossard à la station Gare Centrale de Montréal. « Ça dépasse largement nos attentes », s’étonne le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix.

La gare Centrale de Montréal bourdonne : des centaines de personnes, dans une file faisant le tour du plancher principale, attendent leur tour pour tester le nouveau tronçon du REM. Au courant de cette fin de semaine de découverte, le REM est gratuit pour les usagers.

Chantal Charron est venue de l’est de Laval pour tester ce nouveau train léger. « On voulait savoir comment ça fonctionne », explique-t-elle. La curiosité se mêle à l’envie de faire partie de ce moment historique. « On est arrivés le plus tôt possible », ajoute-t-elle, caméra GoPro à la main.

Mais dès 7 h samedi matin, des files s’étiraient aux différentes stations du REM, confirme le porte-parole Jean-Vincent Lacroix.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

« Non, on ne s’attendait pas à ça, souligne-t-il. On s’attendait à ce que ce soit populaire, mais ça dépasse largement nos attentes. »

En pleine période de vacances, l’institution n’avait pas prévu un tel achalandage. « Ça montre que les gens ont soif de grands projets », estime le porte-parole.

À midi, le REM a indiqué qu’aucun nouveau passager ne serait admis dans le train samedi. Entre 9 h et midi, 20 000 passagers ont embarqué dans le train, alors que l’achalandage typique est de 30 000 personnes par jour, explique M. Lacroix.

« On veut ramener les gens à la maison », renchérit-il. En effet, plusieurs passagers ont utilisé le REM samedi pour faire un aller-retour.