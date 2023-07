Le terminus, enfin. La première phase du Réseau express métropolitain (REM) est officiellement entrée en gare, vendredi, marquant un jalon dans l’histoire de Montréal.

Le plus gros projet de transport entrepris à Montréal depuis le métro est inauguré en présence des premiers ministres du Québec et du Canada, ainsi que d’une pléthore de maires et autres dignitaires.

« Je suis très fier d’être ici pour inaugurer la première antenne du REM. Je pense profondément que ça va changer la façon de voir le transport collectif au Québec », a dit François Legault. « Ça va être plus rapide que l’auto et plus écologique. »

« Pendant longtemps au Québec, on a beaucoup jasé et on n’a pas beaucoup réalisé. Je suis vraiment fier que, quand même dans un temps record, on ait réalisé ce projet », a ajouté le premier ministre. « On a besoin de chacun et de chacune d’entre vous pour participer à la lutte aux changements climatiques. On doit ça à nos enfants. »

« Le REM transformera la façon dont les gens se déplacent dans la grande région de Montréal », a affirmé Justin Trudeau, soulignant que ce nouveau réseau offrait des possibilités de densification autour des stations.

« Notre vision pour l’avenir, c’est simple : créer de bons emplois, rendre la vie plus abordable, faciliter la vie des gens et protéger l’environnement. Le REM nous aide à faire ça tout en même temps », a-t-il continué, disant vouloir « continuer à être des bâtisseurs partout au pays. »

Seul le tronçon reliant la Rive-Sud de Montréal au centre-ville a été inauguré vendredi, soit 16,6 kilomètres de rail et cinq stations. Le reste du réseau devrait être mis en service dans la prochaine année, sauf le lien avec l’aéroport de Montréal qui verra le jour en 2027, selon la planification actuelle.

« L’inauguration du premier tronçon du REM marque un jalon important dans l’histoire de la métropole et l’entrée dans une nouvelle ère de la mobilité », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante. « Ce projet ambitieux s’inscrit dans notre vision pour une métropole plus accessible et résiliente pour les générations à venir. »

Après l’inauguration de vendredi avant-midi, un nombre limité de citoyens pourront essayer le service dès l’après-midi. Le premier tronçon du REM sera ouvert à tous gratuitement samedi et dimanche. C’est lundi que le service normal débutera.