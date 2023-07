L’année dernière, le défilé de la Fierté avait été annulé à quelques heures de préavis. Les personnes qui devaient participer au défilé, déçues, avaient alors pris part à des marches citoyennes et à divers évènements organisés de façon spontanée.

(Montréal) Les responsables des fermetures de rues et de la sécurité pour le défilé de Fierté Montréal ne seront plus des bénévoles, de sorte que leur rôle « ne pourra plus compromettre » la tenue de l’évènement dont l’annulation avait causé la controverse l’an dernier.

L’organisation présentait mercredi matin la programmation de la 17e édition du Festival Fierté Montréal, qui aura lieu du 3 au 13 août et pour laquelle on s’attend à un achalandage record.

Plus de 180 contingents, soit plus de 15 000 personnes, se sont déjà inscrits pour le défilé prévu le 13 août. « C’est énorme, c’est une progression énorme cette année. Les gens se sont mobilisés », a commenté le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache.

Compte tenu de cet engouement, la logistique d’accueil a été entièrement revue, de sorte qu’il y aura plusieurs heures de départ. « On améliore la qualité pour les participants et la sécurité », a expliqué la productrice exécutive du Festival Fierté Montréal, Mélanie Reeves.

Qui plus est, les bénévoles normalement affectés à la fermeture des rues seront remplacés par 200 « agents d’accueil et de sécurité » rémunérés et dont la formation est déjà entamée.

En tout, 401 personnes contractuelles ont ainsi été embauchées dans le cadre de l’évènement tandis que 257 bénévoles ont levé la main.

« À Fierté Montréal, les bénévoles sont toujours les bienvenus, même qu’ils sont essentiels, mais leur rôle ne pourra pas compromettre le bon fonctionnement du défilé », a ainsi précisé Mélanie Reeves.

Un quiproquo entre deux employés, suivi d’échanges chaotiques et d’actions faites trop rapidement, avait fait croire que l’évènement était officiellement annulé l’an dernier, selon ce qu’avait récemment confié Simon Gamache à notre chroniqueur Mario Girard.

Le directeur général a réitéré ses propos mercredi, en refusant d’associer l’annulation du défilé au manque de bénévoles, comme cela avait été fait dans les premières heures suivant le malheureux incident.

« On a des bénévoles très, très motivés, mais ils n’ont pas à signer de contrat ou quoi que ce soit. […] Et je pense que ce n’est pas une surprise pour personne, mais dans un contexte postpandémique, mobiliser des gens, des ressources, ce n’est pas aussi évident que ce l’était avant », a-t-il dit.

Outre le défilé, le Festival Fierté Montréal présentera une foule d’autres évènements qui prendront place dérouleront dans le Village, au Quartier des spectacles, à l’esplanade du Parc olympique et aux Jardins Gamelin.