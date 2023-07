Tempête de pluie verglaçante d’avril

Les érables argentés et les frênes de Pennsylvanie ravagés

Les érables argentés et les frênes de Pennsylvanie, deux essences d’arbres très présentes à Montréal, ont été durement touchés par la tempête de pluie verglaçante qui a paralysé le Québec en avril dernier, révèle un recensement fait par La Presse dans sept rues de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Les arbres ravagés étaient aussi plus gros et plus vieux que la moyenne.