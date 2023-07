Itinérance

Des intervenants sociaux déployés dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Pour faire face aux enjeux soulevés par la présence de plus en plus visible d’itinérants, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) mettra en place une équipe d’intervenants sociaux, en plus d’investir 1,3 million de dollars dans quatre projets visant à améliorer la cohabitation sociale.