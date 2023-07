Faux festival Aurora

Bouchées doubles pour rembourser les victimes de son ex-associé

En mars dernier, de nombreux internautes ont acheté des billets pour un faux festival, Aurora, qui devait se tenir en juin à Montréal. Quatre mois plus tard, malgré plusieurs plaintes, le créateur de l’évènement ne semble toujours pas inquiété par la police. Son ancien associé, lui, dit multiplier les semaines de travail de plus de 70 heures pour « rembourser personnellement les victimes » et « acheter la paix ».