Entrevue avec le PDG de CDPQ Infra

Des correctifs pour réduire le bruit « dérangeant » du REM

(Québec et Montréal) Le REM fait trop de bruit dans Griffintown, Pointe-Saint-Charles et L’Île-des-Sœurs, reconnaît son propriétaire, CDPQ Infra. La filiale de la Caisse de dépôt promet des correctifs pour réduire le niveau de décibels qui s’avère plus élevé que prévu à certains endroits.