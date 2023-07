Sur l’île de Montréal, la publication du rapport final sur le REM de l’Est semble faire bien des heureux. La mairesse Valérie Plante est d’ailleurs la première à partager son enthousiasme. Mais la déception commence à poindre du côté de la couronne nord de la métropole.

Samedi matin, La Presse publiait les conclusions de ce rapport d’une centaine de pages, dans lequel on retrouve un tracé révisé ainsi qu’une estimation des coûts de réalisation du projet.

Le comité chargé par Québec et Montréal recommande maintenant au REM de se rendre jusque dans les villes de Laval, Repentigny et Charlemagne. Cette nouvelle mouture partirait de Pointe-aux-Trembles pour se rendre jusqu’au cégep Marie-Victorin, un trajet de 34 km qui desservirait un achalandage allant jusqu’à 29 000 passagers.

« Cette fois-ci, on a suivi les bonnes étapes de planification et de création d’un transport collectif structurant », a répondu la mairesse, appelée à donner son avis sur le rapport lors d’un point de presse en après-midi.

« Moi je suis très enthousiaste et je l’ai toujours dit, c’est nécessaire de pouvoir offrir une offre de transport beaucoup plus intéressante dans les couronnes », a-t-elle ajouté.

On prévoit également deux points de connexion à la ligne verte du métro, soit Honoré-Beaugrand et Assomption, dans ce projet qui serait complètement souterrain. C’est un atout « majeur » aux yeux de la mairesse, qui parle d’une efficacité accrue contre les intempéries extérieures.

La facture totale, selon le comité, atteindrait les 36 milliards de dollars. Un projet de cette envergure financière est-il réaliste ? Valérie Plante comprend que la question soit posée. Elle fait cependant remarquer que le rapport prend compte de toutes les éventualités possibles.

La mairesse veut maintenant s’asseoir avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la Société de transport de Montréal (STM) et le ministère des Transports pour discuter des coûts reliés à la construction du REM.

Elle désire évaluer la nécessité des différents éléments présentés, et se dit ouverte à voir s’il y a moyen de réduire la facture. Réaliser un partenariat public-privé ou faire appel à la Banque de l’infrastructure du Canada sont des options à explorer, selon elle.

Il faut qu’on y croie. Ce projet-là est nécessaire pas juste pour l’est de Montréal, mais pour tout l’est de la région métropolitaine. C’est majeur. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Sentiment partagé

« Les gens de l’Est de Montréal méritent d’avoir enfin du transport collectif structurant, de qualité, pour permettre aux gens de se promener à l’intérieur de leur quartier et vers le centre-ville », a pour sa part commenté Gabriel Nadeau-Dubois, questionné lors d’un point de presse sur le logement samedi.

Que pense-t-il du montant colossal de 36 milliards ? « Construire du transport collectif, ça coûte de l’argent, mais c’est un investissement pour Montréal, un investissement pour l’avenir, un investissement qui vaut la peine », énumère le chef parlementaire de Québec solidaire.

À même la ville, certains maires d’arrondissement partagent cette joie. C’est notamment le cas de Pierre Lessard-Blais, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

« Un REM à 100 % souterrain est un immense gain pour Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a-t-il écrit sur Twitter. Notre mobilisation collective pour la qualité de vie et le transport en commun paie aujourd’hui ! Je me réjouis des développements et continue le travail. »

La mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, pense que « la population de l’Est mérite un investissement à la hauteur de ses besoins ». Elle s’est aussi réjouie du rapport sur Twitter.

L’ARTM prévoit donner un breffage technique aux médias mardi, afin de bien expliquer le contenu du rapport.

Déception à Mascouche

Appelée à réagir, la Ville de Mascouche a indiqué préférer attendre d’avoir accès au rapport avant de se positionner.

Rappelons que Québec exclut désormais la liaison avec Mascouche, visant plutôt à se rendre à Charlemagne, un peu plus à l’est.

« Nos demandes, dans l’est de la couronne nord [de Montréal], étaient de s’assurer d’avoir un mode de transport structurant et efficace. Ce n’est pas le cas de la ligne [actuelle] de train de Mascouche. L’autosolo demeure roi et maître de la couronne nord, plus que partout ailleurs dans le Grand Montréal, et il faut clairement y remédier si nous voulons poursuivre l’effort de densification, dans ce contexte de crise d’habitation », a souligné par courriel Danny Franche, attaché de presse au cabinet du maire de Mascouche.

En mai, les maires de Laval, Terrebonne, Mascouche, Repentigny et la mairesse de Montréal-Est avaient fait une sortie publique pour se positionner en faveur d’un des tracés alors à l’étude, qui incluait un prolongement jusqu’à Mascouche en passant par Laval et Terrebonne.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Mme Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est, Nicolas Dufour, maire de Repentigny, Stéphane Boyer, maire de Laval, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Selon le dernier rapport de l’ARTM, ce tracé n’est pas celui qui a été retenu. « Les deux options de prolongement de l’antenne nord vers Terrebonne et Mascouche, sont peu performants en matière de mobilité et représentent des coûts très élevés […] compte tenu de la distance des tracés, respectivement estimés à 39,9 et 42,9 milliards de dollars », peut-on lire dans le rapport.