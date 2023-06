La cohabitation sociale et la création de logements abordables sont au cœur du nouveau plan de la Ville de Montréal pour rehausser le Village, qui a été dévoilé au parc de l’Espoir par la mairesse Valérie Plante.

Mme Plante veut répondre collectivement aux enjeux qui touchent le Village, dont l’itinérance, la santé mentale et la crise des opioïdes. La Ville travaille sur le plan depuis plus d’un an en partenariat avec le gouvernement du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, et l’Espace montréalais d’information sur la santé.

La mairesse se félicite de la participation de plusieurs organismes. « Le fait que tout le monde soit autour de la table, c’est vraiment important », a-t-elle souligné.

« J’ai envie qu’on soit un modèle à Montréal. De trouver des solutions novatrices pour vraiment faciliter cette cohabitation-là », a-t-elle poursuivi.

La cohabitation entre sans-abri, commerçants et passants est un enjeu sur la rue Sainte-Catherine est. Des commerçants pensent à fermer leur terrasse en raison d’une baisse de la clientèle, causée par des problèmes liés à l’itinérance, le vandalisme et la violence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Des commerçants pensent à fermer leur terrasse en raison d’une baisse de la clientèle, causée par des problèmes liés à l’itinérance, le vandalisme et la violence.

Record d’achalandage dans le Village

L’achalandage a augmenté de 150 % pour le premier mois de l’ouverture piétonnière de la rue Sainte-Catherine Est, a indiqué la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village, Gabrielle Rondy.

Des capteurs ont recensé 600 000 piétons en un seul mois.

Mme Rondy encourage les commerçants « à garder leur terrasse ouverte » pour maintenir une « bonne énergie » dans le secteur.