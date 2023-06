Deux ailes contemporaines ont été ajoutées à l’édifice centenaire et ce dernier a été rénové de fond en comble pour adapter l’institution aux besoins réels de la population de ce quartier de l’est de Montréal.

La mairesse de Montréal et le ministre québécois de la Culture ont inauguré vendredi une bibliothèque Maisonneuve complètement transformée et agrandie, après trois ans de travaux.

Deux ailes contemporaines ont été ajoutées à l’édifice centenaire et ce dernier a été rénové de fond en comble pour adapter l’institution aux besoins réels de la population de ce quartier de l’est de Montréal.

« Il était temps ! On avait hâte, on avait hâte, on avait hâte, s’est réjouie Valérie Plante. C’est aujourd’hui que ça se passe. »

C’est « un lieu qui est public, qui appartient à tout le monde, qui est pensé pour tout le monde », a-t-elle ajouté. Pour moi, c’est très, très représentatif de Montréal et de la façon dont on pense à la culture et aux arts. »

Il faut « que les bibliothèques ne soient pas perçues comme des lieux de savoir inaccessibles. On veut que ce soit plein. On veut que ce soit calme, mais pas tout le temps ! C’est le fun quand il y a de l’animation, quand il y a de la vie. On n’est pas dans les bibliothèques des années 50 », a dit le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. « J’invite tous les Montréalais, toutes les Montréalaises à profiter de ce bijou d’architecture au centre de la communauté parce que c’est là pour eux. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE « La nouvelle bibliothèque Maisonneuve intègre des éléments contemporains à la structure d’origine afin de faire coexister l’aspect monumental et sa beauté, avec le confort et la technologie », indique la Ville de Montréal

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’œuvre d’art publique Bottes de pluie, de Clément de Gaulejac, devant la façade de la bibliothèque

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le bâtiment centenaire a été construit pour accueillir l’hôtel de ville de Maisonneuve, au début du 20e siècle 1 /3





La nouvelle bibliothèque Maisonneuve offre 230 places assises, de multiples locaux destinés à différents publics et des jardins. Elle a été conçue par Dan Hanganu, dont ce fut le dernier projet avant son décès en 2017, ainsi que EVOQ Architecture.

Le projet, incluant l’aménagement des abords du bâtiment, a coûté 42,6 millions.

Des portes ouvertes auront lieu le 10 juin, de 10 h à 16 h. La bibliothèque ouvrira officiellement le 13 juin selon l’horaire régulier, indique la Ville de Montréal dans son communiqué.