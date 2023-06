Valérie Plante veut sauver Le Galopant, le carrousel de 1885 de La Ronde, quitte à l’« installer ailleurs » à Montréal.

La Presse a révélé ce matin que le manège patrimonial était hors service, qu’il n’est pas en réparation et que La Ronde entreprend une réflexion sur son avenir. « Il y a trop de pièces qui ne fonctionnent pas et il faudrait faire refaire chacune à la main », a expliqué mardi la porte-parole du parc d’attractions.

« C’est un élément de patrimoine important », a dit Mme Plante mercredi, en point de presse. « J’aime penser que la Ville de Montréal, peut-être avec d’autres partenaires qui aiment autant le patrimoine que nous, on va se porter à la défense [du carrousel], on va vouloir le protéger et l’installer ailleurs. »

« D’aucune façon il ne faut que ce soit envoyé [à l’extérieur de Montréal], qu’on ne s’en occupe pas. Ça, c’est hors de question. On va s’en occuper », a-t-elle ajouté.

Le Galopant est l’un des plus vieux manèges sur la planète et le « plus vieux carrousel galopant au monde », selon La Ronde. Il a été fabriqué en Belgique au XIXe siècle et tourne en rond dans l’île Sainte-Hélène depuis Expo 67, sauf pour quelques années d’entreposage ou de dysfonctionnement.

Sur le site internet de La Ronde, Le Galopant a été complètement supprimé de la liste des manèges plutôt qu’identifié – comme d’autres – comme « temporairement fermé ». Il avait été complètement restauré il y a une quinzaine d’années.

Mme Plante a relaté qu’elle avait des souvenirs personnels associés à ce manège, où elle se rendait elle-même dans sa jeunesse et où elle a amené ses enfants à plusieurs reprises « jusqu’au jour où ils m’ont dit qu’ils étaient tannés ».

Ce n’est pas la première fois que l’avenir de manèges iconiques de La Ronde se retrouve dans l’actualité. En 2017, le parc d’attractions a annoncé la fermeture définitive de La Pitoune, qui datait d’Expo 67. À la fin de 2022, le démantèlement du minirail faisait aussi couler beaucoup d’encre.