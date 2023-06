Montréal tente depuis près d’un mois d’attraper et d’abattre deux coyotes qui représenteraient un danger pour les citoyens de Pointe-aux-Trembles.

Les services municipaux ont installé des pièges afin de capturer les deux animaux qui « ont perdu leur crainte de l’humain ». Leurs efforts n’ont pas été couronnés de succès jusqu’à maintenant.

« On n’a pas attrapé les coyotes qu’on vise dans l’opération, qui sont des coyotes qui avaient présenté des comportements déviants », a indiqué lundi la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois. « Ça peut prendre quand même un certain temps. […] C’est quelque chose auquel il fallait s’attendre. On aimerait que ça se fasse demain matin, mais ça peut prendre un certain temps. »

L’élue a indiqué que l’arrondissement avait pris la décision de tuer ces deux coyotes après deux ans à tenter des solutions moins radicales.

« Ça suffit lorsqu’on se retrouve avec des gens qui ne veulent plus sortir, quand le CPE du coin est obligé d’envoyer une lettre aux parents pour dire qu’ils n’enverront plus les enfants jouer à l’extérieur », a dit Mme Bourgeois, en marge d’une annonce sur la plantation d’arbres à Montréal. « C’est un quartier qui se sent littéralement assiégé. ».

La mairesse a relaté avoir vu « des gens pleurer, des gens trembler » en racontant leur crainte des coyotes.