PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Une soixantaine de BIXI « lumineux » ont aussi été inaugurés pendant le tour de nuit et seront disponibles toute la saison à Montréal. Leur peinture « emmagazine et rejette la lumière », a expliqué Pierre-Luc Marier, directeur aux communications et affaires publiques chez BIXI. « On trouve que ça incarne l’âme et le fun du vélo à Montréal », a-t-il souligné.