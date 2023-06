Les Montréalais devront désormais attester avoir droit aux services en anglais pour consulter la version anglaise du site internet de la Ville ou parler en anglais au 3-1-1.

La métropole a ajouté depuis jeudi des messages sur ses lignes téléphoniques et sur son site internet pour prévenir que seuls les citoyens couverts par l’une des exceptions à la loi sur la Charte de la langue française peuvent s’adresser à ses employés dans la langue de Shakespeare. La Ville de Montréal affirme ainsi se plier ainsi à la récente réforme de la loi 101. D’autres municipalités du Québec ont également ajouté des bandeaux d’information sur leur site internet à ce sujet.

« Qui a le droit de consulter le site en anglais ? », demande maintenant un bandeau bleu placé en haut de chaque page du site de la Ville de Montréal.

« Si vous continuez à consulter le site internet en anglais, vous certifiez que vous appartenez à l’un des groupes désignés dans la nouvelle loi ». Ces groupes qui peuvent continuer à être servis en anglais incluent notamment tous les citoyens qui ont reçu des services en anglais avant le 13 mai 2021, ainsi que les immigrants arrivés depuis moins de six mois.

Au 3-1-1, un message préenregistré mentionne que pour avoir le droit d’appuyer sur la touche qui permet de parler en anglais à un téléphoniste, la personne qui appelle doit certifier qu’elle fait partie de l’un de ces groupes.

En point de presse, la mairesse Valérie Plante a refusé d’indiquer si elle était confortable avec ce changement. Théoriquement, la mairesse elle-même n’a pas le droit de consulter le site web de sa ville pour s’informer.

« Ce sont les directives du gouvernement du Québec », a dit Mme Plante. « C’est clair que ce n’est pas nous qui allons faire la police. […] On suit les règles du gouvernement du Québec en ce sens. On fait ce qui doit être fait. »

En vertu de la loi 96, adoptée en 2022, « les services au public doivent être rendus exclusivement en français », explique la Ville de Montréal. « Dans certaines situations, elle permet aux organismes, dont la Ville, d’offrir des services dans une autre langue. »

En plus des anglophones établis au Québec avant 2021 et des immigrants qui viennent d’arriver, les autochtones, ceux qui ne résident pas au Québec et les personnes éligibles à l’école anglaise peuvent aussi consulter le site internet en anglais, toujours selon la Ville.

Le cabinet du ministre de la Langue française, Jean-François Robege, n’a pas immédiatement réagi à la demande d’entrevue de La Presse.

Pour sa part, la municipalité de Longueuil indique désormais en ligne que son site est exclusivement offert en français pour se conformer aux obligations de la Charte de la langue française. La Ville invite toutefois ses citoyens qui parlent d’autres langues à utiliser « les outils de traduction de votre navigateur web » au besoin, comme Google Traduction.

Selon les données du recensement 2021, 13 % des Montréalais parlent uniquement anglais. Pas moins de 84 % des résidents de la métropole maîtrisent le français tandis que 2 % ne peuvent converser dans aucune des deux langues officielles.