Le maire du Plateau-Mont-Royal assure que la salle de spectacle La Tulipe « est là pour rester », au lendemain d’un jugement qui lui ordonne de baisser le son.

Les propriétaires des lieux maintiennent le silence radio depuis la publication de la décision de la Cour supérieure, mais le maire d’arrondissement Luc Rabouin croit qu’elle ne signe pas son arrêt de mort.

« Nous sommes en lien avec le propriétaire, nous lui avons parlé [mardi] matin et des rencontres sont prévues cette semaine pour déterminer la suite des choses », a affirmé M. Rabouin dans une déclaration transmise par écrit. « On va prendre le temps d’analyser le jugement et on fera le nécessaire pour les accompagner et traiter ce dossier en priorité. »

Dans une décision qui a fait surface lundi, le juge Azimuddin Hussain a ordonné à La Tulipe de se plier à la réglementation montréalaise sur le bruit et de faire en sorte que le bruit de la salle soit moins audible chez ses voisins. Des travaux d’insonorisation devront être effectués à moyen terme.

« Il n’y a pas de droits acquis à une nuisance », a tranché le juge Azimuddin Hussain, en condamnant l’entreprise à payer des dommages à son voisin de l’avenue Papineau. « Le bruit représente un inconvénient anormal et les [propriétaires de la salle] sont donc responsables. »

Le jugement fait suite à une poursuite déposée par Pierre-Yves Beaudoin, un investisseur immobilier qui a acheté en 2016 un immeuble qui constituait auparavant une dépendance de la salle de spectacle. Le mur qui sépare les deux édifices voisins est mal isolé. Une « erreur » administrative d’un fonctionnaire municipal a autorisé M. Beaudoin à y aménager des logements.

« La musique émanant de La Tulipe fait vibrer murs et planchers des logements » de l’édifice, qu’il habite avec 16 locataires, indique la décision. « Le bruit trouble le sommeil de monsieur Beaudoin et le rend plus irritable », et « trouble sa quiétude lorsqu’il travaille à son domicile : sa concentration est minée ».

En plus de devoir se plier à la réglementation municipale, La Tulipe devra indemniser M. Beaudoin à hauteur de 1250 $.