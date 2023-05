La mairesse Valérie Plante assure que son administration est prête pour ce qui devrait être la première vague de chaleur de la saison, dès mardi, alors que le mercure pourrait bien surpasser les 30 °C pendant plusieurs journées consécutives. Des lieux climatisés et des haltes fraîcheur seront ouverts au besoin.

« Si la situation devait s’aggraver, bien sûr, la Ville de Montréal va ouvrir des haltes fraîcheur, donc des lieux climatisés, pour soutenir les Montréalais », a assuré l’élue lors d’une mêlée de presse, lundi matin, en marge d’une annonce sur le terrain de l’ancien hippodrome.

Elle soutient que son équipe suivra les conditions météorologiques « de très près » au cours des prochains jours, entre autres avec le Service d’incendie de Montréal (SIM), « qui a toujours un plan d’intervention en fonction de l’évolution de la situation ». Bientôt, les autorités pourraient d’ailleurs faire la tournée des usagers les plus vulnérables pour s’assurer qu’ils soient « en sécurité » en vue des fortes températures. « On n’en est pas là, mais on se prépare », a évoqué Mme Plante.

Celle-ci invite d’ailleurs les Montréalais à profiter des infrastructures déjà disponibles un peu partout sur le territoire. « Les jeux d’eau sont ouverts déjà. Pour ce qui est des piscines, certaines sont ouvertes, d’autres ne le sont pas. J’invite la population à regarder se rafraîchir et à regarder sur le site internet de leur arrondissement pour voir ce qui est ouvert », a-t-elle détaillé.

Dimanche, les Montréalais ont envahi les rues et les parcs, pour profiter de la chaleur exceptionnelle, un record historique pour un 28 mai. Le mercure s’est élevé à 31,2 ℃ à Dorval en après-midi, ce qui a permis de battre de peu la marque de 31 ℃ établie le 28 mai 1978.

Environnement Canada surveillera dès mardi une « séquence de temps chaud » allant jusqu’à vendredi prochain, soit « trois ou quatre jours où les températures maximales vont se maintenir autour de 30 ℃ ». « Ça serait potentiellement une première canicule sur la province », a dit dimanche la météorologue Amélie Bertrand, à ce sujet.

Les secteurs les plus touchés par cette vague de chaleur devraient être Montréal, mais aussi l’Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais, la Mauricie, la Capitale-Nationale, l’Estrie et la Beauce.

Cette première vague de chaleur sera toutefois particulière, car « elle ne sera pas accompagnée de beaucoup d’humidité », a noté Mme Bertrand. « Il s’agit de températures allant de 30 à 32 ℃, mais en valeur humidex, ce sera du 32-34 ℃, explique-t-elle. C’est quand même une vague de chaleur sèche, si on peut dire. Autrement dit, ça ne sera pas nécessairement accablant, même si le soleil va être très présent. »