Hausse des incendies causés par des batteries lithium-ion

La Ville de Montréal a observé une hausse spectaculaire du nombre d’incendies provoqués par des batteries lithium-ion pendant la dernière année. Un phénomène qui pourrait être attribuable à la grande popularité des vélos et trottinettes électriques de plus en plus visibles dans les rues de la métropole.