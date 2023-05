La mairesse de Montréal, Valérie Plante, estime que CDPQ Infra devra « rendre des comptes » à la population quant aux reports répétés de l’inauguration de son Réseau express métropolitain (REM).

Mme Plante a laissé entendre que l’organisation était proactive et transparente au sujet des problèmes de bruit générés par son réseau, mais qu’elle devait faire de même avec le retard grandissant de son lancement.

« Pendant longtemps, on a vanté le modèle de la CDPQ en disant qu’il n’y aurait pas de retard et qu’il n’y aurait pas de dépassement de coûts », a affirmé Valérie Plante. « Si c’était la STM ou une société d’État, on devrait rendre des comptes. La CDPQ doit en faire tout autant. »

Valérie Plante s’exprimait en marge d’une rencontre des maires du Grand Montréal au palais des congrès. « Je veux que la CDPQ continue à donner les réponses dont on a besoin », a-t-elle aussi déclaré.

Rappelons que mercredi dernier, La Presse a révélé que le lancement du premier tronçon du REM n’aurait pas lieu d’ici la fin du printemps, tel que répété par l’état-major de CDPQ Infra depuis plusieurs mois.

Les tests préalables n’ont pas encore été complétés et l’étape ultime avant l’inauguration-la marche à blanc n’a même pas commencé. De surcroît, le coût total du projet dépassera les 7 milliards de dollars annoncés jusqu’ici, alors qu’une hausse de 30 % ne peut être exclue.

Ce nouveau report a été accueilli en demi-teintes, mercredi, entre inquiétudes et appels à la prudence dans un contexte inflationniste et imprévisible. « C’est sûr qu’on est déçus. Notre crainte, c’est que si on ouvre en juillet pendant que tout le monde est en vacances, on ne se donne pas la chance d’avoir de bons chiffres d’achalandage », avait lancé Sarah Doyon, la directrice générale de Trajectoire Québec, qui représente les droits des usagers du transport collectif.

CDPQ Infra, de son côté, se défend ardemment de manquer de transparence. « Nous sommes dans la phase très intensive des derniers tests afin de livrer, à partir du premier passage, à nos usagers un service fiable et une expérience de grande qualité », a répondu sa porte-parole, Emmanuelle Rouillard-Moreau, lorsqu’interrogée mardi sur la sortie de Valérie Plante.

À noter : la Caisse de dépôt est soumise à une obligation légale de prévenir au moins 30 jours à l’avance différents partenaires du moment où le train sera en service – dont les sociétés de transport qui doivent rabattre les usagers de leurs autobus vers les stations du REM. Aucun préavis n’a encore été donné.