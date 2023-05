La mairesse de Montréal a affirmé mardi que CDPQ Infra doit « rendre des comptes » quant aux reports répétés de l’inauguration du REM.

Valérie Plante a indiqué que l’organisation était proactive et transparente au sujet des problèmes de bruit générés par son réseau, mais qu’elle devait faire de même avec le retard grandissant de son lancement.

« Pendant longtemps, on a vanté le modèle de la CDPQ en disant qu’il n’y aurait pas de retard et qu’il n’y aurait pas de dépassement de coûts », a affirmé Valérie Plante. « Si c’était la STM ou une société d’État, on devrait rendre des comptes. La CPDQ doit en faire tout autant. »

« Je veux que la CDPQ continue à donner les réponses dont on a besoin », a-t-elle aussi déclaré.

Valérie Plante s’exprimait en marge d’une rencontre des maires du Grand Montréal au palais des congrès.

Mercredi dernier, La Presse a révélé que le lancement du premier tronçon du REM n’aurait pas lieu d’ici la fin du printemps, tel que répété par l’état-major de CDPQ Infra depuis plusieurs mois. Les tests préalables n’ont pas encore été complétés et l’étape ultime avant l’inauguration-la marche à blanc-n’a même pas commencé.