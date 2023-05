Recruter et retenir plus d’effectifs, prévenir des fusillades et se rapprocher des citoyens : le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, assure que les efforts sont faits pour lutter contre la prolifération des armes à feu à Montréal et améliorer les conditions de travail des policiers, qui font face à des interventions de plus en plus risquées sur le terrain.

M. Dagher a fait le bilan de ses 100 premiers jours en poste lundi matin lors d’un point de presse.

Il a réitéré ses trois grandes priorités : le recrutement et la rétention d’effectifs, la lutte contre la violence par armes à feu et le rapprochement des policiers avec la population.

Il a notamment souligné l’augmentation de 30 % de salaire pour les recrues et la récente approbation de la convention collective. « Nous avons réussi à stopper l’hémorragie. On a mis en place des mesures historiques pour favoriser l’attractivité », a expliqué M. Dagher.

Le SPVM veut maintenant permettre à des policiers retraités de revenir travailler dans leur rang, selon leurs disponibilités.

La police de Montréal s’est aussi ouverte à des profils différents : le nombre de places dans le programme AEC Diversité policière a été augmenté, en élargissant les candidatures aux profils relevant du domaine des études sociales.

Des criminels à surveiller

La lutte contre les armes à feu demeure une priorité au SPVM.

Le travail sur le terrain a permis 107 arrestations en lien avec les armes à feu depuis le début de l’année. On parle de 249 armes saisies.

Le SPVM va mettre en place cet été une « dissuasion ciblée », a d’ailleurs annoncé M. Dagher. Les autorités exerceront une pression constante sur des personnes qui ont des comportements indiquant un lien avec les conflits armés, a-t-il précisé.

La métropole fait face à de nombreux incendies criminels, au fléau des vols de voitures, mais aussi à la fraude. Il est toutefois difficile de s’attaquer à des sources de financement qui passent sous le radar, même si la fraude peut servir à acheter des armes à feu, a admis le chef.

« On a un partenariat avec les banques. Je vais être franc, tant qu’on n’a pas une victime qui porte plainte, on a moins de marge de manœuvre. »

Mieux comprendre Montréal

Les nouveaux agents embauchés cet automne auront l’occasion de faire une immersion de quatre semaines dans la communauté avant d’entre en fonction. Ce projet est à l’image du modèle implanté à Longueuil par M. Dagher pour permettre aux agents de se familiariser avec la réalité de la métropole et d’être confrontés à divers enjeux dans un autre contexte que des interventions ou des appels au 911.

« Ça va permettre à ceux qui ne viennent pas de Montréal de connaître la ville. J’invite d’ailleurs nos futurs policiers à venir s’établir à Montréal », a ajouté le directeur du SPVM.

La police de demain doit être proactive, répète-t-il. « On ne peut plus juste répondre aux appels. Il faut agir avant l’appel. On veut traiter les causes, pas les symptômes, et en ce moment, on est encore beaucoup trop dans les symptômes. »