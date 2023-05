Un citoyen a filmé en une heure pas moins de 44 automobilistes faisant un virage interdit à gauche à l’angle des rues de Rouen et Parthenais, dans l’arrondissement de Ville-Marie. C’est là que, cinq mois plus tôt, la petite Mariia Legenkovska a perdu la vie alors qu’elle se rendait à l’école.

« Ce coin de rue, ce serait censé être un sanctuaire », dénonce Nicolas Marcotte. Résidant de Rosemont, cet homme de 41 ans circule tous les jours dans ce secteur de Ville-Marie pour aller conduire son enfant à l’école.

Qu’il soit à vélo ou en automobile, il observe que la délinquance automobile va en augmentant. Jeudi, il a décidé de prendre le taureau par les cornes en filmant les automobilistes à l’intersection où la jeune Ukrainienne avait été happée par un automobiliste, en décembre dernier.

À l’angle des rues de Rouen et Parthenais, il est désormais interdit de tourner à gauche de 15 h à 19 h. En une heure, M. Marcotte a enregistré 44 infractions.

« Les automobilistes sont conscients qu’ils ne sont pas censés le faire, donc ils le font plus rapidement et plus dangereusement », observe-t-il.

À son sens, ce n’est plus un problème individuel, mais bien structurel.

« Quand 44 personnes sont délinquantes en une heure, on peut dire que ce n’est plus sécuritaire comme coin, estime-t-il. Mon objectif serait que les politiciens reconnaissent qu’il y a un problème présentement dans le Centre-Sud de délinquance automobile. »

Surveillance et sensibilisation

Appelée à commenter la vidéo filmée par M. Marcotte, la Ville de Montréal a indiqué par courriel qu’une demande de surveillance allait être faite au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« ​​La sécurité de tous les usagers, et plus particulièrement des plus vulnérables comme les piétons et les cyclistes, est une priorité pour la Ville de Montréal », affirme Hugo Bourgoin, relationniste.

Il en a profité pour rappeler que l’arrondissement de Ville-Marie avait annoncé à la mi-avril une série de mesures pour apaiser la circulation dans le secteur en 2023. Ainsi, la rue Larivière sera fermée à la circulation entre l’avenue De Lorimier et la rue Parthenais. Trois autres rues deviendront sens unique ou changeront de sens.

Au total, 110 nouveaux dos d’âne devraient aussi être installés, et des aménagements spécifiques sont prévus autour des écoles.

Quant à l’angle des rues Parthenais et de Rouen, une saillie permanente doit y être implantée, rappelle M. Bourgoin.

Pour Nicolas Marcotte, ces changements bienvenus devront s’accompagner de mesures de sensibilisation et d’une surveillance accrue.

« Il vient un point où j’ai l’impression qu’il y a une perte de contrôle en termes de délinquance automobile dans le secteur », craint-il. Il a même observé des gens qui circulaient en sens interdit pour échapper à la congestion de la rue Sherbrooke.

« C’est notre qualité de vie qui est complètement ruinée à cause de mauvais choix pour la réparation d’un tunnel à 10 kilomètres de chez nous ! », s’insurge M. Marcotte.