(Québec) À peine 13 des 100 millions de dollars annoncés par le gouvernement Legault en 2019 pour décontaminer les terrains dans l’Est de Montréal ont été dépensés jusqu’ici. Le ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, « met de la pression » sur la Ville pour accélérer l’opération en vue de développer ce secteur.

« Oui, il faudra aller plus vite », a reconnu M. Fitzgibbon mercredi alors qu’il était interpellé par le député de Québec solidaire, Vincent Marissal (Rosemont), lors de l’étude des crédits budgétaires en commission parlementaire.

En 2019, le gouvernement Legault avait conclu une entente avec l’administration Plante « pour la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation de terrains industriels contaminés situés à l’est du boulevard Pie-IX, incluant ceux de la Ville de Montréal-Est ».

« Une subvention de 100 millions servira à la décontamination, au réaménagement des terrains, à leur revalorisation et à leur mise à niveau en vue de leur développement économique », ajoutait-on. « Ce programme, en permettant la réhabilitation de terrains, permettra d’agir sur la valorisation et l’élargissement du potentiel de développement de l’Est de Montréal. »

Le gouvernement est le bailleur de fonds tandis que la Ville est responsable de « coordonner les projets » de décontamination et de revalorisation.

Quatre ans plus tard, le dossier a peu avancé. « Sur les 100 millions, il y a des projets qui sont faits. On a 13 millions de projets qui sont en cours. Mais environ 85 millions qui s’en viennent. […] On met de la pression. Plus vite on va décontaminer, plus vite on va développer. […] Je pense que la Ville a accéléré, a commencé à accélérer l’effort », a-t-il affirmé. Vincent Marissal a déploré le peu d’avancement du dossier.

La Ville a l’intention de demander bientôt une autre tranche de 100 millions de dollars, mais le ministre a fait savoir qu’il faudra d’abord que les premiers 100 millions soient alloués et que les projets se concrétisent.

Pierre Fitzgibbon a rappelé que le gouvernement ira de l’avant avec le REM de l’Est, avec un tracé qui sera précisé prochainement, et que ce projet comme d’autres dans l’Est créent un « momentum » pour développer le secteur.