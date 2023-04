Des « contraintes liées aux travaux » dans les stations de la ligne bleue force leur fermeture pour une durée « indéterminée ».

C’est ce qu’a annoncé dimanche soir la Société de transport de Montréal (STM), quelques minutes avant 19 h, soit l’heure à laquelle les stations devaient rouvrir après avoir été fermées toute la journée.

Le service de navettes mis en place pour pallier la fermeture de toutes les stations situées à l’ouest de Parc se poursuit, a précisé la STM. Cette ligne spéciale 809 offre un service entre les stations Snowdon et Jean-Talon, en s’arrêtant à chaque station de la ligne bleue.

Les travaux qui se déroulent dimanche concernent surtout la station de métro Édouard-Montpetit. Deux ascenseurs pour atteindre les paliers dans les deux directions du métro devaient y être installés pour qu’elle devienne la 27e station à être accessible de façon universelle à Montréal.

Or, l’emplacement d’appareils de voies, nécessaires au retournement des trains, forçait la fermeture d’autres stations ce jour-là, avait indiqué la Société de transport de Montréal (STM) le 21 avril dernier.

Les stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon ne pouvaient donc pas accueillir d’usagers et de trains entre 5 h 30 et 19 h dimanche, un horaire maintenant appelé à se prolonger pour « une durée indéterminée ».

Ce nouveau délai imprévu survient moins d’une semaine après l’annonce de la fermeture, aussi pour une durée indéterminée, d’un long segment sur la ligne verte en raison de fissures apparues dans la voûte du tunnel entre les stations Saint-Laurent et Berri-UQAM.

La STM avait finalement annoncé la reprise du service sur ce segment le lendemain, à 5 h.