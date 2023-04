Évitez la ligne bleue du métro de Montréal dimanche : des travaux visant à favoriser l’accessibilité universelle forceront la fermeture des stations à l’ouest de Parc entre 5 h 30 à 19 h. Une navette sera disponible pour les usagers.

Les travaux concernent principalement la station de métro Édouard-Montpetit. Deux ascenseurs pour atteindre les paliers dans les deux directions du métro seront installés. À terme, la station deviendra la 27e à être accessible de façon universelle à Montréal.

L’emplacement d’appareils de voies, nécessaires au retournement des trains, forcera toutefois la fermeture d’autres stations ce jour-là, avait indiqué la Société de transport de Montréal (STM) le 21 avril dernier.

Les stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon ne pourront accueillir d’usagers et des trains entre 5 h 30 et 19 h dimanche.

Le reste de la ligne bleue, soit le tronçon entre les stations Parc et Saint-Michel, restera disponible en tout temps. La ligne orange à la station Snowdon pourra aussi être utilisée pour se rendre à Jean-Talon.

Pour pallier cet arrêt du service, un service de navette — la ligne spéciale 809 — offrira un service entre les stations Snowdon et Jean-Talon, en s’arrêtant à chaque station de la ligne bleue. Il circulera aux 15 minutes de 5 h 30 à 7 h et aux 10 minutes de 7 h à 19 h.