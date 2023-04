La ligne verte a finalement redémarré mardi matin, après une longue interruption en pleine heure de pointe lundi, la dégradation du béton dans la voûte du tunnel entre Berri-UQAM et Saint-Laurent ayant été jugé « superficielle ». Au-delà des impacts, l’évènement démontre toutefois que le métro de Montréal arrive à un moment charnière en matière d’entretien.

« On est dans le deuxième cycle de vie de l’infrastructure. Le métro Saint-Laurent a été construit à l’ouverture dans les années 1967, donc il faut être conscients qu’on a des infrastructures vieillissantes. Il faut poursuivre nos efforts d’entretien », affirme la directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), Marie-Claude Léonard, en entrevue avec La Presse.

Dans un communiqué mardi, la Société avait annoncé la réouverture de la ligne verte vers 5 h, près de 12 heures après l’interruption totale entre les stations Frontenac et Lionel-Groulx, un tronçon qui dessert environ 150 000 personnes par jour. C’est une fuite d’eau qui avait permis de détecter des fissures dans la voûte du tunnel entre les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent.

« Après plus de six heures d’auscultation, de martelage et d’observation, la dégradation du béton est superficielle et l’intégrité de la voûte n’est pas remise en question », a indiqué la STM mardi, assurant qu’une équipe d’experts a effectué une évaluation rigoureuse de la situation.

Mme Léonard affirme que les travaux d’urgence, tenus dans la nuit de lundi à mardi, ont permis de « faire tomber le béton qui aurait peut-être pu chuter par vibration sur la voie ». « Il n’y a pas de courbe à l’armature. La structure est intègre et tout est sécuritaire, donc on a procédé à la réouverture. Rouvrir, ce n’est jamais une décision prise à la légère », dit-elle.

Vers une « longue période de travaux »

Divers travaux de prévention devront encore néanmoins avoir lieu au-dessus du tunnel. Un grillage métallique sera d’ailleurs « installé au cours des prochaines nuits pour nous donner le temps d’effectuer des travaux », affirme la STM. Des « travaux permanents » seront ensuite entrepris. « Nous irons en appel d’offres pour la reconstruction de la surface de la voûte à neuf. Ce processus peut prendre plusieurs mois », a confirmé la porte-parole Justine Lord-Dufour.

Marie-Claude Léonard précise que « différents programmes de maintien des actifs » permettent à son groupe de tenir des « évaluations fréquentes » du métro. Un « plan d’inspection de la structure des voûtes dans les tunnels du métro » avait déjà été lancé ces dernières années, et se poursuivra. « Tout est en place pour qu’on le prévienne, mais on ne peut jamais dire que ça ne va pas se reproduire », évoque la DG.

Pour Pierre Barrieau, expert en planification des transports à l’Université de Montréal, il faut comprendre que le métro arrive à un moment charnière. « On rentre dans une longue période de travaux en permanence pour tout le réseau. À moyen terme, ça voudra peut-être dire des fermetures de plus en plus fréquentes, une période de nuit qu’il faudra allonger, ou une heure ou deux de service en moins tous les jours pour permettre des cycles de travaux plus longs », raisonne-t-il.

« Déjà, le métro avait un déficit d’entretien accumulé important, mais là, c’est qu’on arrive à de gros investissements qui s’en viennent sur le maintien des actifs », poursuit en ce sens M. Barrieau.

Ce dernier cite notamment l’exemple du métro de New York, « qui était entré dans une période de grand déclin au tournant des années 60 parce que ses équipements arrivaient en fin de vie utile, et que la Ville n’avait pas les moyens financiers pour réaliser tous les travaux requis ». « On avait alors vu beaucoup plus de pannes et toutes sortes de problèmes. L’entretien, c’est vraiment fondamental », illustre-t-il.

Des usagers préoccupés

En début de journée, mardi, les usagers étaient partagés. « Ça inquiète mon épouse puisqu’elle prend le métro tous les jours pour aller au travail. C’est certain qu’elle était préoccupée ce matin », lance le Montréalais Marc Biron, qui se rendait à un rendez-vous quand La Presse l’a interpellé.

« Il ne faut pas oublier que le métro a été construit à la fin des années 60. C’est du ciment, et on a quatre saisons, beaucoup de pluie, beaucoup de gel. Je pense que c’est normal, ce qui se produit. Il faut simplement bien le gérer », poursuit l’homme de 69 ans, qui profitera dès juillet de la gratuité dans le transport collectif, une promesse concrétisée de l’administration Plante.

« J’ai déjà ma passe qui est prête pour ça. Le métro, ça reste la meilleure option pour se déplacer en ville », glisse tout sourire le sexagénaire.

D’autres usagers rencontrés par La Presse affirment aussi avoir certaines inquiétudes. « On se demande surtout s’il y a des travaux plus importants qui sont à venir », a par exemple lancé l’un d’eux, alors qu’il entrait dans le métro à Berri-UQAM.