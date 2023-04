Violence dans le transport collectif

« Ce qui se passe à Toronto, ça pourrait se produire ici »

Des constables et des chauffeurs de bus montréalais appellent à augmenter la surveillance dans le transport collectif, devant la hausse de la violence qui y est observée à travers le pays, à Toronto et à Vancouver notamment. La Société de transport de Montréal (STM) dévoilera d’ailleurs bientôt un plan d’action pour « renforcer » le sentiment de sécurité de ses clients et employés.