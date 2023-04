La Ville de Montréal a assuré être elle aussi pressée de redévelopper l’ancien Institut des sourdes-muettes, cette semaine, dans la foulée d’une sortie de Liza Frulla sur la question.

Le complexe – vacant depuis 2015 et clôturé pour éviter les accès illégaux – devrait bientôt trouver une nouvelle vocation, a prédit l’élu responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville.

« Tout le monde est animé par un sentiment d’urgence », a affirmé Benoit Dorais, en entrevue avec La Presse. « Je suis vraiment confiant. »

Mme Frulla, ex-ministre fédérale devenue patronne de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), lançait un cri du cœur dans les pages de La Presse1, mardi, pour accélérer la réhabilitation de l’édifice historique à l’angle de la rue Saint-Denis et de l’avenue des Pins.

« Je ne peux pas croire qu’à Montréal, on laisse ça dépérir », avait déploré Mme Frulla. « Ça vient me chercher. » L’ITHQ est la voisine de l’Institut et espère y installer des résidences étudiantes, ainsi que certaines activités d’enseignement.

« Nous aussi, on est pressés », lui a répondu M. Dorais.

« Quand ça va débloquer, ça va aller vite »

L’Institut des sourdes-muettes, dont le splendide bâtiment principal date du tournant du XXe siècle, appartient au gouvernement provincial par l’entremise de la Société immobilière du Québec (SIQ).

L’organisation a offert gratuitement le bâtiment à la Ville de Montréal en 2018. En 2020, Montréal a refusé de prendre la réhabilitation – assurément onéreuse – à sa charge.

Mais ces mois de délai n’ont pas été inutiles, a assuré M. Dorais. La Ville de Montréal a travaillé à développer une vision du complexe qui pourra être utilisée par ses éventuels promoteurs. La construction d’un nouveau grand bâtiment de logements sociaux sur la partie nord du terrain était notamment envisagée.

« Oui, c’est vrai que ça peut être un peu plus long, le travail de concertation en amont. Mais quand on va avoir un vrai projet à déposer, ça va aller beaucoup mieux », a-t-il dit. « Quand ça va débloquer, ça va aller vite. »

M. Dorais espère voir des travaux débuter « dans un avenir extrêmement rapproché ». L’élu espère voir les arrondissements étudier des projets de développement dès cette année.