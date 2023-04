Verglas et pannes d’électricité

Des milliers de maisons menacées d’inondation à Châteauguay

La Ville de Châteauguay a déclenché son plan de mesures d’urgence jeudi à la suite des importantes chutes de pluie verglaçante de la veille qui ont privé d’électricité pas moins de 16 000 foyers. Le sous-sol d’au moins 200 maisons serait inondé et on craint pour 10 000 autres alors que la moitié des stations de pompage ne sont plus alimentées par le réseau électrique.