Malgré son statut prioritaire, une résidence pour aînés de Montréal a été privée de chauffage et de lumière pendant plusieurs jours.

Au Manoir Outremont, l’électricité est revenue samedi après-midi, soit près de quatre jours après le début de la panne.

Propriété de Cogir, l’établissement privé d’une douzaine d’étages compte plus de 300 logements, dont une unité de soins pour les personnes atteintes de troubles cognitifs.

« Il n’y avait pas de chauffage, pas de génératrice », déplore Pascale Lacroix, dont les deux parents résident au Manoir Outremont.

Mercredi, son père est resté pris pendant au moins une heure dans un ascenseur en panne, affirme-t-elle.

« Ils m’ont appelée à 17 h 30 pour me dire qu’ils ne trouvaient pas mon père, et ils l’ont sorti de l’ascenseur à 18 h 20 », lâche Mme Lacroix, dont les courriels à la direction du Manoir Outremont sont restés sans réponse.

Jeudi, la résidence l’a contactée afin qu’elle vienne chercher ses parents.

Elle a hébergé temporairement son père chez elle, mais sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est restée dans l’unité prothétique sans chauffage et sans lumière pendant tout ce temps.

« Ça fait trois ans qu’elle n’est pas sortie, elle ne nous reconnaît pas », explique Mme Lacroix.

Selon Hydro-Québec, tous les lieux névralgiques, incluant les résidences pour aînés, ont été rebranchés. Les hôpitaux et les CHSLD faisaient également partie de sa liste de priorités.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le Manoir Outremont à Montréal

« Ça peut arriver qu’on rétablisse le courant, mais parce qu’on fait des manœuvres sur le réseau, ça génère de nouvelles pannes », a précisé Régis Tellier, vice-président opérations et maintenance, lors d’un point de presse, dimanche.

« C’est inacceptable »

Frantz André n’en revient pas de ce qu’il a vu à l’intérieur du Manoir Outremont, où habite sa mère.

« Il n’y avait pas d’ascenseur, pas de lumière. Les gens devaient descendre les escaliers dans le noir », dénonce-t-il. Âgée de 93 ans, sa mère a été très affectée par le froid. « Elle n’est pas comme avant. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Frantz André

Selon lui, toutes les résidences devraient avoir une génératrice à leur disposition au cas où une panne perdurerait plusieurs jours. « C’est inacceptable. Une compagnie comme celle-ci aurait dû avoir un protocole d’urgence. Tout le monde était affolé », témoigne-t-il.

« Il y a plein de blocs appartements qui ont des génératrices. Moi-même, je me suis achetée une génératrice. Le besoin est là, c’est sûr et certain », souligne à son tour Pascale Lacroix.

La Presse a contacté la direction du Manoir Outremont et Cogir, qui n’avaient pas répondu au moment de publier.

Certains résidants ont été hébergés par leur famille le temps que le courant revienne. C’est notamment le cas de Vivianne qui ramenait sa mère à la résidence, dimanche avant-midi.

« Je ne trouvais pas ça sécuritaire de la laisser ici. Il n’y avait plus de lumière dans les escaliers. Imaginez s’il y avait eu un feu », dénonce celle qui n’a pas souhaité être identifiée par son nom complet.

Martin Côté, dont la mère est aussi une résidante, se questionne sur le temps qu’Hydro-Québec a mis pour rebrancher l’établissement privé. « Pour une résidence de 300 appartements, je trouve ça vraiment surprenant que la panne ait duré aussi longtemps », note-t-il.

Avec la collaboration de Vincent Larin, La Presse