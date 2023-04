Justin Trudeau a promis l’aide du gouvernement fédéral, et même de l’armée en cas de besoin, aux sinistrés de la tempête de verglas qui s’est abattue sur le sud du Québec jeudi.

Le premier ministre était dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, avec la mairesse de Montréal Valérie Plante, afin de constater l’ampleur des dommages.

« On va être là pour aider dès qu’il y a des demandes », a dit M. Trudeau, soulignant qu’il n’avait pas encore reçu de demande d’aide du gouvernement Legault ou de la Ville de Montréal. Questionné directement sur le déploiement possible de militaires, il a répondu : « Ça dépend d’une demande formelle de la province, mais les Forces armées canadiennes sont toujours là pour aider et servir. »

« C’est toujours très triste de voir ça, mais c’est savoir que les gens sont en sécurité et qu’on va s’occuper des gens, c’est le plus important », a continué M. Trudeau, dans un point de presse organisé au coin des rues des Écores et Villeray. « Je sais que c’est un autre moment où on va voir que la force de nos communautés. […] Les gens vont être là les uns pour les autres pour s’aider. »

Valérie Plante a annoncé l’ouverture de toutes les maisons de la culture et des bibliothèques qui ont toujours du courant afin d’offrir des lieux de refuge chauffés aux citoyens. Le Service incendie de Montréal (SIM) se prépare à ouvrir des refuges en cas de besoin, surtout pour ceux qui n’auront toujours pas d’électricité dans la nuit de vendredi à samedi.

« C’est encore très instable »

À Montréal, les équipes municipales s’affairent d’abord à dégager les voies de passage pour les véhicules d’urgence, a précisé la mairesse. « La priorité, ce sont les rues principales en premier, les rues secondaires par la suite et, à la toute fin, les parcs », a dit Mme Plante. Son propre domicile est sans électricité.

La mairesse a lancé un appel à la prudence : les Montréalais devraient rester à la maison jeudi et, surtout, éviter de fréquenter les parcs. « Ça peut tomber, c’est encore très instable », a-t-elle dit. Son chef des pompiers a ajouté que les sinistrés devaient absolument éviter d’utiliser des appareils à combustion (au propane, par exemple) à l’intérieur.

Mme Plante a demandé aux Montréalais qui peuvent déplacer leurs voitures en toute sécurité de le faire afin de donner de l’espace aux équipes de nettoyage. Aucune contravention ne leur sera imposée, a-t-elle précisé.

« Avec la tristesse, il y a ce constat qu’on fait depuis longtemps, mais qui est de plus en plus évident : les changements climatiques, ce n’est pas une vue de l’esprit. C’est une réalité qui frappe toujours plus souvent et plus fort », a ajouté Valérie Plante.