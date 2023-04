La Ville de Châteauguay a déclenché son plan de mesures d’urgence jeudi à la suite des importantes chutes de pluie verglaçante de la veille qui y ont privé d’électricité pas moins de 16 000 foyers. Le sous-sol d’au moins 200 maisons serait inondé et on craint pour 10 000 autres alors que la moitié des stations de pompage ne sont plus alimentées par le réseau électrique.

« Ça ne diminue pas et ça augmente et c’est très préoccupant », s’inquiète le maire de la ville, Éric Allard, en entrevue.

Le réseau de Châteauguay ne fournirait plus alors que 20 des quelque 44 stations de pompage de la municipalité ne sont plus alimentées par le réseau électrique, mais par des génératrices.

La Ville a reçu au moins 200 appels de citoyens dont le sous-sol des maisons est présentement inondé, alors qu’environ 10 000 pourraient également subir le même sort. « C’est très, très inquiétant », dit le maire Allard.

« La rivière [Châteauguay] est très haute depuis hier. Elle est sous contrôle présentement et on la surveille constamment puisque ça augmente le niveau de risque, mais ce qui nous inquiète présentement, c’est notre réseau d’égouts », explique-t-il.

Grâce à son plan de mesures d’urgence, la Ville pourra dépenser plus d’argent qu’à l’habitude, et ce, afin de commander de nouvelles génératrices et des pompes portatives supplémentaires afin de soulager son réseau d’égout et d’alimenter d’urgence en électricité ses stations de pompage.

« Ça va coûter assez cher, mais on doit être en mesure de faire ces dépenses rapidement. C’est pourquoi on a déclaré l’état d’urgence », dit Éric Allard.

Le premier ministre, François Legault, a indiqué jeudi que le gouvernement « suivra la situation de près » à Châteauguay, une réunion ayant déjà été tenue avec les équipes d’Hydro-Québec à ce sujet. « À ce point-ci, il faudra s’ajuster selon chaque ville », a-t-il évoqué.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse