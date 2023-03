Des travaux préparatoires seront bientôt lancés au centre commercial Le Boulevard, eu vue du début des travaux du prolongement de la ligne bleue. La Société de transport de Montréal (STM) promet que l’établissement demeurera ouvert durant le chantier d’excavation de la future station, qui commencera dans quelques mois.

Plusieurs « aménagements » doivent en effet être effectués d’ici peu aux alentours du centre commercial, que la STM possède, dont le « réaménagement des accès à partir du boulevard Pie-IX pour tenir compte de la configuration des chantiers ».

Dans un communiqué paru mercredi, la société affirme que son objectif est de « regrouper les différents espaces commerciaux dans la portion est du bâtiment, alors que la portion ouest deviendra une zone de chantier ». Bon nombre de mesures de mitigation seront d’ailleurs bientôt dévoilées au public, mais on sait déjà qu’un détour devra être mis en place pour permettre de maintenir le service du SRB Pie-IX.

« Tout sera mis en place pour favoriser un accès facile au centre d’achats et limiter les impacts sur la mobilité dans le secteur », promet la STM, qui dit d’abord vouloir maintenir « l’offre commerciale et une expérience de magasinage agréable » jusqu’à la livraison du projet, qui est toujours prévue en 2029.

Dès ce printemps et jusqu’à l’été, la réfection du stationnement du centre commercial, ce qui inclut le réaménagement de certains accès et enseignes, sera démarrée. À l’automne, on prévoit lancer la réfection des entrées secondaires (A et B) du bâtiment, qui s’échelonnera jusqu’à l’hiver 2024. Ces entrées deviendront durant les travaux les entrées principales.

Vers une déconstruction « partielle »

Puis, au début 2024, les équipes de la STM procéderont à la « déconstruction partielle de l’aire du centre d’achat comprise dans l’ancien magasin Meubles RD, actuellement occupé par Urban Planet, l’ancienne SAQ, l’ancien emplacement du Jean Coutu, et les cinq locaux au sud du Jean Coutu ».

À l’aide de son tunnelier, la société rappelle qu’elle excavera d’abord le puits de lancement et la sortie de secours de la future station, pour ensuite entamer l’assemblage de celle-ci en souterrain. Ce n’est qu’une fois cette étape terminée que le tunnelier pourra excaver davantage vers l’est et l’ouest.

Une fois que le tunnelier aura quitté le secteur Pie-IX, le chantier de la station pourra « s’installer là où était le puits de lancement », qui deviendra le futur édicule principal. En tout temps, une sortie de secours sera prévue « pour faire transiter les déblais et les voussoirs » vers la surface.

Rappelons qu’au mois de février dernier, la STM avait annoncé, en vertu d’un partenariat avec Ivanhoé Cambridge, qu’une station se situera bel et bien aux Galeries d’Anjou. Les deux sociétés avaient alors expliqué s’être entendues « sur la prise de possession des lots pour mars 2024 », un délai supplémentaire qui favorise « la relocalisation des commerces ciblés tout en étant conciliable avec l’échéancier du projet ».