Valérie Plante a lancé un « cri du cœur » ému contre les décisions d’investissement de Québec, mercredi, au lendemain de la présentation du budget provincial.

La mairesse a paru troublée en évoquant les 24 000 ménages en attente de logements sociaux à Montréal, un enjeu que Québec « a fait le choix d’ignorer », a-t-elle dit. « La crise du logement, c’est du vrai monde, a dit Mme Plante, la voix brisée par l’émotion. On la voit, la détresse. C’est ça qui est dur. »

Mme Plante prenait la parole dans le cadre d’une conférence de presse à l’hôtel de ville.

Les campements d’itinérants, les aînés dans les refuges, « ça vient me chercher, ça me fait mal, parce je pense qu’on doit s’occuper des plus vulnérables de la société », a continué la mairesse.

Valérie Plante a aussi annoncé la création d’une « équipe tactique » composée de plusieurs acteurs du monde de l’habitation et de l’immobilier afin de développer de nouvelles solutions à la crise du logement. Leur première réunion était prévue mercredi matin.