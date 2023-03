Il y a dix ans, ils se sont fait arrêter dans le cadre de manifestations de masse par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Une décennie plus tard, les effets de cette atteinte à leurs droits fondamentaux - telle que reconnue par la Cour supérieure en février - leur laisse encore des séquelles. Aujourd’hui, ces victimes demandent des excuses publiques de la Ville de Montréal et, surtout, un changement des pratiques policières.

« Nous ne voulons pas d’excuses au rabais », a affirmé en conférence de presse mardi matin Sandrine Ricci. Celle-ci est la représentante de l’une des 16 actions collectives qui a eu gain de cause face à la Ville de Montréal par une entente à l’amiable le 23 février.

Mardi, pour la première fois depuis la conclusion de l’entente, plusieurs représentants se sont joints pour demander à la mairesse Valérie Plante et au chef du SPVM Fady Dagher de reconnaître les torts perpétrés par les autorités lors de ces arrestations de masse, considérées comme illégales, de 2011 à 2015.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Sandrine Ricci, représentante de l'une des actions collectives

Ils demandent des excuses publiques plus « sincères » que celles jointes sur le site de la Ville de Montréal, dans un communiqué d’un paragraphe difficile à trouver.

« Ce soir-là, c’est entre autres mon droit à la sûreté et mon droit à l’intégrité qui ont été bafoués, mais aussi notre droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, et d’association, qui ont été brimés », témoigne Isabelle Matton. Le 20 mai 2012, celle qui était alors éducatrice en garderie a participé à une manifestation nocturne à l’angle des rues Sherbrooke et Saint-Denis, à Montréal.

La manifestation se déroulait dans le cadre du printemps érable sur les frais de scolarité, mais aussi en opposition à la loi nouvelle spéciale 78 du gouvernement Charest, adoptée deux jours plus tôt. Cette loi controversée limitait entre autres le droit à manifester.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Isabelle Matton

Devant les médias, Isabelle Matton a affirmé qu’elle vit encore des séquelles de l’arrestation illégale subie ce soir-là : « J’ai craint pour ma sécurité. J’ai été aveuglée par le poivre de Cayenne, j’ai respiré des gaz lacrymogènes pour la première fois, j’ai entendu une bombe assourdissante exploser juste à côté de moi. J’avais peur. […] J’ai reçu des coups de bouclier, alors que je criais, en larmes, aux policiers d’arrêter de me faire mal », décrit-elle.

« On a été détenus pendant des heures, pendant la nuit, sans accès à l’eau, à des toilettes, à de la nourriture, pendant que les policiers nous narguaient, en menaçaient certains de nous donner une contravention s’ils urinaient sur la voie publique, poursuit-elle. On s’est fait dire qu’on méritait comment on était traités. »

Aujourd’hui, elle fait encore des cauchemars. « J’ai eu peur de sortir manifester. J’ai encore peur de manifester », confie-t-elle.

Une demande de reconnaissance

Les six représentants de différentes actions collectives ont décidé de prendre la parole mardi, car ils estiment que la Ville de Montréal doit aussi partager ce qu’elle prévoit faire pour s’assurer que le SPVM change ses pratiques.

Rappelons qu’en vertu de l’entente signée en février, près de 3200 personnes se partageront 6 millions de dollars, soit une indemnisation d’environ 1500 $ par personne.

Au-delà du montant financier, c’est la portée symbolique de cette victoire juridique qui importe, expliquent plusieurs représentants rassemblés à l’UQAM.

« L’objectif du recours collectif n’était pas de réduire nos droits fondamentaux à une somme d’argent, mais d’amener la Ville à assumer pleinement les conséquences de sa gestion antidémocratique des manifestations. Les excuses n’ont de sens que si elles sont clairement, explicitement et publiquement exprimées et assumées ».

Les représentants ont fait référence aux excuses publiques en 2017 de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre concernant les rafles policières auprès des communautés LGBTQ+ de 1960 à 1990.