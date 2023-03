Mise en commun de ressources, service plus flexible, investissements plus ciblés : l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) veut pousser les quatre opérateurs du Grand Montréal à penser comme « une seule business », afin de sauver des coûts. L’organisation leur demande d’économiser autant que possible, en espérant ne pas devoir hausser les tarifs pour rembourser son manque à gagner de 500 millions.

« Si on était une seule business, plutôt que quatre, comment on fonctionnerait ? C’est un peu, ça la question qu’on se pose en ce moment », affirme le directeur général de l’ARTM, Benoit Gendron, dans une longue entrevue accordée jeudi.

C’est lui qui a présenté mercredi son « plan d’action » pour « optimiser » les dépenses de la Société de transport de Montréal (STM), de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d’exo, tel que l’a révélé La Presse plus tôt, mercredi. Outre la réduction du nombre de cadres et d’employés administratifs, comme l’a déjà fait la STM, l’Autorité planche sur ce qu’elle appelle la « mutualisation des services ».

« Ultimement, ça veut dire qu’il faut décloisonner nos territoires. On ne veut pas couper, mais on veut quantifier comment avoir un service plus performant, au même coût », affirme en ce sens M. Gendron.

Parmi les avenues proposées : la création « d’axes métropolitains à haute fréquence », qui permettraient par exemple à des bus de Laval ou de Longueuil d’embarquer des passagers sur le territoire de Montréal. « Ça serait d’avoir un réseau du Grand Montréal, fiable et fréquent, qu’on peut utiliser sans regarder l’horaire. Et les segments qu’on met en commun, ça veut potentiellement dire des économies qu’on réinjecte dans le service », poursuit le DG.

On peut aussi faire des ajustements un peu partout. Un bus qu’on enlève quelque part parce qu’il n’y a personne, on peut le mettre sur une ligne plus fréquente, qui dessert plus de gens. C’est ça, faire mieux avec le même argent. Benoit Gendron, de l’ARTM

Ce dernier veut aussi « mutualiser » l’entretien et la recharge des bus électriques. De plus en plus nombreux sur le territoire, ceux-ci ont en moyenne une autonomie de 300 kilomètres. « Si on prend le modèle d’entreprise unique, ça veut dire de mettre des postes de recharge à des endroits stratégiques sur tout le territoire, pour recharger sans avoir à revenir au garage à vide », illustre Benoit Gendron.

Il lance aussi une « réflexion » à plus long terme sur l’utilisation des bus fonctionnant à l’essence. « Sur une vie utile de 16 ans, est-ce qu’il y a moyen qu’au bout de 10 ans par exemple, on concentre nos bus diesel dans un seul endroit à déterminer à Montréal ? C’est une question qu’on lance. »

500 millions à combler, sinon…

Le DG de l’ARTM ne s’en cache pas : il y aura des choix difficiles à faire si le transport collectif « n’a pas l’argent qui est souhaité » au prochain budget du gouvernement Legault, prévu le 21 mars prochain. « On a bien entendu la ministre Guilbault sur le fait qu’elle ne veut pas de nouvelle taxe », lâche M. Gendron, qui espère ne pas avoir à « hausser les tarifs des contributeurs de la région métropolitaine, soit les usagers et les municipalités ».

« C’est le dernier levier qu’on veut utiliser. Ça serait contre-productif d’augmenter les tarifs. À plusieurs endroits dans le monde, comme à Paris, ça a été fait pour éponger le manque à gagner. Nous, on n’est pas rendus là pour l’instant », insiste-t-il.

Reste que tout dépendra de la suite. « Si je n’ai pas mon 500 millions, toutes les demandes excédant au cadre financier, il va falloir les éclater et ensuite prendre des décisions éclairées », poursuit le gestionnaire, qui dit avoir déjà demandé aux opérateurs de lui « faire un plan » au cas où il faudrait prendre ces décisions.

« On a compris le message du gouvernement, comme quoi il faut optimiser nos services. On va faire le bout qui nous appartient », conclut enfin Benoit Gendron, qui s’attend à recevoir le retour du balancier dans quelques semaines.