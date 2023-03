Autobus de la STM

Une application pour visualiser les déviations en temps réel

Épuisé par les bus qui n’arrivent jamais dans la métropole ? Vous n’êtes pas seul. Un nouvel outil lancé ce lundi pourrait toutefois vous aider à y voir plus clair. La Société de transport de Montréal (STM) et l’organisme Transit ont créé une nouvelle technologie qui permettra de visualiser presque en temps réel les déviations des autobus et les parcours de remplacement.